Чи відповідають викликам цієї зими і цієї війни: Зеленський вимагає оцінити міністрів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чинних міністрів треба оцінити, чи відповідають посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни, передає УНН.

Деталі

Президент заявив, що прем’єрка Юлія Свириденко разом із народними депутатами в діалозі та єдності забезпечить Україні три речі.

Найголовніше – ухвалити бюджет 26-го року, тобто спроможність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість. Це те, що потрібно людям - зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що очікує кандидатури на міністрів енергетики та юстиції, а також перевірки чинних урядовців.

Чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни - наголосив Зеленський.

Перезавантаження: Зеленський завтра проведе консультації з тими, хто може очолити ОП

Нагадаємо

Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав подання прем’єр-міністра про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Звільнення міністрів мало відбутися 18 листопада.

У вівторок, 18 листопада Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук перервав засідання парламенту у вівторок. Це сталося через блокування трибуни з вимогою реальних кадрових рішень.

12 листопада Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.