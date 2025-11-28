Чи відповідають викликам цієї зими і цієї війни: Зеленський вимагає оцінити міністрів
Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності оцінити чинних міністрів щодо їхньої відповідності викликам війни та майбутньої зими. Він також очікує на кандидатури міністрів енергетики та юстиції.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що чинних міністрів треба оцінити, чи відповідають посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни, передає УНН.
Деталі
Президент заявив, що прем’єрка Юлія Свириденко разом із народними депутатами в діалозі та єдності забезпечить Україні три речі.
Найголовніше – ухвалити бюджет 26-го року, тобто спроможність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість. Це те, що потрібно людям
Глава держави додав, що очікує кандидатури на міністрів енергетики та юстиції, а також перевірки чинних урядовців.
Чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни
Нагадаємо
Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав подання прем’єр-міністра про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Звільнення міністрів мало відбутися 18 листопада.
У вівторок, 18 листопада Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук перервав засідання парламенту у вівторок. Це сталося через блокування трибуни з вимогою реальних кадрових рішень.
12 листопада Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.