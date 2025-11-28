$42.190.11
публикации
Эксклюзивы
Соответствуют ли вызовам этой зимы и этой войны: Зеленский требует оценить министров

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость оценить действующих министров на предмет их соответствия вызовам войны и предстоящей зимы. Он также ожидает кандидатуры министров энергетики и юстиции.

Соответствуют ли вызовам этой зимы и этой войны: Зеленский требует оценить министров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действующих министров нужно оценить, соответствуют ли чиновники вызовам и этой зимы, и этой войны, передает УНН.

Детали

Президент заявил, что премьер-министр Юлия Свириденко вместе с народными депутатами в диалоге и единстве обеспечит Украине три вещи.

Самое главное – принять бюджет 26-го года, то есть способность нашего государства защищаться, обеспечивать оборону, обеспечивать все социальные выплаты и необходимую устойчивость. Это то, что нужно людям

- отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что ожидает кандидатуры на министров энергетики и юстиции, а также проверки действующих чиновников.

Действующих министров нужно оценить так, чтобы сделать абсолютно четкие выводы, соответствуют ли действующие чиновники вызовам и этой зимы, и этой войны

- подчеркнул Зеленский.

Перезагрузка: Зеленский завтра проведет консультации с теми, кто может возглавить ОП28.11.25, 17:39 • 588 просмотров

Напомним

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал представление премьер-министра об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции. Увольнение министров должно было состояться 18 ноября.

Во вторник, 18 ноября Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прервал заседание парламента во вторник. Это произошло из-за блокирования трибуны с требованием реальных кадровых решений.

12 ноября Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Государственный бюджет
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Владимир Зеленский