Соответствуют ли вызовам этой зимы и этой войны: Зеленский требует оценить министров
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость оценить действующих министров на предмет их соответствия вызовам войны и предстоящей зимы. Он также ожидает кандидатуры министров энергетики и юстиции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действующих министров нужно оценить, соответствуют ли чиновники вызовам и этой зимы, и этой войны, передает УНН.
Детали
Президент заявил, что премьер-министр Юлия Свириденко вместе с народными депутатами в диалоге и единстве обеспечит Украине три вещи.
Самое главное – принять бюджет 26-го года, то есть способность нашего государства защищаться, обеспечивать оборону, обеспечивать все социальные выплаты и необходимую устойчивость. Это то, что нужно людям
Глава государства добавил, что ожидает кандидатуры на министров энергетики и юстиции, а также проверки действующих чиновников.
Действующих министров нужно оценить так, чтобы сделать абсолютно четкие выводы, соответствуют ли действующие чиновники вызовам и этой зимы, и этой войны
Перезагрузка: Зеленский завтра проведет консультации с теми, кто может возглавить ОП28.11.25, 17:39 • 588 просмотров
Напомним
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал представление премьер-министра об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции. Увольнение министров должно было состояться 18 ноября.
Во вторник, 18 ноября Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прервал заседание парламента во вторник. Это произошло из-за блокирования трибуны с требованием реальных кадровых решений.
12 ноября Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.