Чорногорію називають найбільш просунутим кандидатом на вступ у ЄС найближчими роками – Reuters

Розширення Європейського Союзу може стати реальністю вже найближчим часом. Європейський комісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Чорногорію називають найбільш просунутим кандидатом для вступу в ЄС. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Під час представлення щорічного звіту ЄС про процес розширення Кос виступила перед Європейським парламентом, відзначивши, що цього року Чорногорія, Албанія, Молдова та Україна продемонстрували суттєвий прогрес у виконанні реформ і зближенні з європейськими стандартами.

Є всі підстави сподіватися на позитивний для нас результат: Зеленський обговорив з фон дер Ляєн прогрес України на шляху до членства в ЄС

Ми повинні підготувати наш союз до розширення ЄС. Чорногорія є найпросунутішим кандидатом на вступ до блоку – наголосила посадовиця, додавши, що враховуючи темпи реформ у деяких країнах-кандидатах, успішне розширення є "реалістичною можливістю протягом найближчих років".

Найкраща оцінка, та очікуємо дій стосовно штучних перешкод: Зеленський і уряд відреагували на звіт Єврокомісії щодо шляху України до ЄС