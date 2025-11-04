Чорногорію називають найбільш просунутим кандидатом на вступ у ЄС найближчими роками – Reuters
Київ • УНН
Європейський комісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Чорногорія є найпросунутішим кандидатом для вступу в ЄС. Цього року Чорногорія, Албанія, Молдова та Україна продемонстрували суттєвий прогрес у реформах.
Розширення Європейського Союзу може стати реальністю вже найближчим часом. Європейський комісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Чорногорію називають найбільш просунутим кандидатом для вступу в ЄС. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Під час представлення щорічного звіту ЄС про процес розширення Кос виступила перед Європейським парламентом, відзначивши, що цього року Чорногорія, Албанія, Молдова та Україна продемонстрували суттєвий прогрес у виконанні реформ і зближенні з європейськими стандартами.
Ми повинні підготувати наш союз до розширення ЄС. Чорногорія є найпросунутішим кандидатом на вступ до блоку
