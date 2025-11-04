Чорногорію називають найбільш просунутим кандидатом на вступ у ЄС найближчими роками – Reuters

ukenru
14:17 • 3636 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
13:39 • 9360 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
12:32 • 10141 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
11:55 • 12015 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
11:12 • 12872 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
4 листопада, 07:40 • 19777 перегляди
Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі
4 листопада, 07:25 • 41551 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 06:34 • 24013 перегляди
ГУР розповіло деталі операції в Покровську: йде робота з ліквідації спроб ворога розширити вплив на логістикуPhoto
3 листопада, 16:38 • 81048 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 46270 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Нафта подешевшала на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції після планів ОПЕК+ з видобутку4 листопада, 06:25
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардепPhoto10:24
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
14:17
Ексклюзив
14:17 • 3670 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
13:39
Ексклюзив
13:39 • 9430 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
4 листопада, 07:25
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 41566 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка12:13
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05
Чорногорію називають найбільш просунутим кандидатом на вступ у ЄС найближчими роками – Reuters

Київ • УНН

 762 перегляди

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Чорногорія є найпросунутішим кандидатом для вступу в ЄС. Цього року Чорногорія, Албанія, Молдова та Україна продемонстрували суттєвий прогрес у реформах.

Чорногорію називають найбільш просунутим кандидатом на вступ у ЄС найближчими роками – Reuters

Розширення Європейського Союзу може стати реальністю вже найближчим часом. Європейський комісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Чорногорію називають найбільш просунутим кандидатом для вступу в ЄС. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Під час представлення щорічного звіту ЄС про процес розширення Кос виступила перед Європейським парламентом, відзначивши, що цього року Чорногорія, Албанія, Молдова та Україна продемонстрували суттєвий прогрес у виконанні реформ і зближенні з європейськими стандартами.

Є всі підстави сподіватися на позитивний для нас результат: Зеленський обговорив з фон дер Ляєн прогрес України на шляху до членства в ЄС03.11.25, 22:06 • 2762 перегляди

Ми повинні підготувати наш союз до розширення ЄС. Чорногорія є найпросунутішим кандидатом на вступ до блоку 

– наголосила посадовиця, додавши, що враховуючи темпи реформ у деяких країнах-кандидатах, успішне розширення є "реалістичною можливістю протягом найближчих років".

Найкраща оцінка, та очікуємо дій стосовно штучних перешкод: Зеленський і уряд відреагували на звіт Єврокомісії щодо шляху України до ЄС04.11.25, 15:17 • 766 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Кабінет Міністрів України
Дипломатка
Європейський парламент
Чорногорія
Європейська комісія
Reuters
Албанія
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
Молдова