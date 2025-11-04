ukenru
Эксклюзив
13:39 • 2738 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
12:32 • 6360 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
11:55 • 10172 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
11:12 • 11272 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
4 ноября, 07:40 • 19057 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 39812 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
4 ноября, 06:34 • 23792 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 80716 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 46215 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 43824 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Черногорию называют самым продвинутым кандидатом на вступление в ЕС в ближайшие годы – Reuters

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Черногория является самым продвинутым кандидатом для вступления в ЕС. В этом году Черногория, Албания, Молдова и Украина продемонстрировали существенный прогресс в реформах.

Черногорию называют самым продвинутым кандидатом на вступление в ЕС в ближайшие годы – Reuters

Расширение Европейского Союза может стать реальностью уже в ближайшее время. Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Черногорию называют наиболее продвинутым кандидатом для вступления в ЕС. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Во время представления ежегодного отчета ЕС о процессе расширения Кос выступила перед Европейским парламентом, отметив, что в этом году Черногория, Албания, Молдова и Украина продемонстрировали существенный прогресс в выполнении реформ и сближении с европейскими стандартами.

Есть все основания надеяться на положительный для нас результат: Зеленский обсудил с фон дер Ляйен прогресс Украины на пути к членству в ЕС03.11.25, 22:06 • 2738 просмотров

Мы должны подготовить наш союз к расширению ЕС. Черногория является самым продвинутым кандидатом на вступление в блок 

– подчеркнула чиновница, добавив, что учитывая темпы реформ в некоторых странах-кандидатах, успешное расширение является "реалистичной возможностью в течение ближайших лет".

Лучшая оценка, но ожидаем действий по искусственным препятствиям: Зеленский и правительство отреагировали на отчет Еврокомиссии о пути Украины в ЕС04.11.25, 15:17 • 502 просмотра

Степан Гафтко

