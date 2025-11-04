Черногорию называют самым продвинутым кандидатом на вступление в ЕС в ближайшие годы – Reuters

Расширение Европейского Союза может стать реальностью уже в ближайшее время. Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Черногорию называют наиболее продвинутым кандидатом для вступления в ЕС. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Во время представления ежегодного отчета ЕС о процессе расширения Кос выступила перед Европейским парламентом, отметив, что в этом году Черногория, Албания, Молдова и Украина продемонстрировали существенный прогресс в выполнении реформ и сближении с европейскими стандартами.

Мы должны подготовить наш союз к расширению ЕС. Черногория является самым продвинутым кандидатом на вступление в блок – подчеркнула чиновница, добавив, что учитывая темпы реформ в некоторых странах-кандидатах, успешное расширение является "реалистичной возможностью в течение ближайших лет".

