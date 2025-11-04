Черногорию называют самым продвинутым кандидатом на вступление в ЕС в ближайшие годы – Reuters
Киев • УНН
Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Черногория является самым продвинутым кандидатом для вступления в ЕС. В этом году Черногория, Албания, Молдова и Украина продемонстрировали существенный прогресс в реформах.
Расширение Европейского Союза может стать реальностью уже в ближайшее время. Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Черногорию называют наиболее продвинутым кандидатом для вступления в ЕС. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Во время представления ежегодного отчета ЕС о процессе расширения Кос выступила перед Европейским парламентом, отметив, что в этом году Черногория, Албания, Молдова и Украина продемонстрировали существенный прогресс в выполнении реформ и сближении с европейскими стандартами.
Есть все основания надеяться на положительный для нас результат: Зеленский обсудил с фон дер Ляйен прогресс Украины на пути к членству в ЕС03.11.25, 22:06 • 2738 просмотров
Мы должны подготовить наш союз к расширению ЕС. Черногория является самым продвинутым кандидатом на вступление в блок
Лучшая оценка, но ожидаем действий по искусственным препятствиям: Зеленский и правительство отреагировали на отчет Еврокомиссии о пути Украины в ЕС04.11.25, 15:17 • 502 просмотра