Через ворожі атаки та негоду знеструмлення у дев'яти областях, є аварійні відключення - Міненерго
Київ • УНН
На ранок знеструмлені споживачі у чотирьох областях через ворожі атаки та у семи областях через негоду. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення.
Через ворожі атаки на ранок є знеструмлені споживачі у чотирьох областях, через негоду - у семи областях, в окремих регіонах - аварійні відключення, повідомили у Міненерго у понеділок, пише УНН.
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі на Донеччині, Дніпропетровщині, Черкащині, та Одещині
Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті скрізь, де це дозволяють безпекові умови.
У більшості регіонів країні вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності. Також в окремих регіонах застосовані аварійні відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 178 населених пунктів у Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Миколаївській та Одеській областях
Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.
В Україні на тлі негоди вже 377 ДТП, по країні є короткочасні ускладнення руху16.02.26, 11:27 • 990 переглядiв