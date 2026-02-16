$43.100.11
Через ворожі атаки та негоду знеструмлення у дев'яти областях, є аварійні відключення - Міненерго

Київ

 • 78 перегляди

На ранок знеструмлені споживачі у чотирьох областях через ворожі атаки та у семи областях через негоду. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення.

Через ворожі атаки та негоду знеструмлення у дев'яти областях, є аварійні відключення - Міненерго

Через ворожі атаки на ранок є знеструмлені споживачі у чотирьох областях, через негоду - у семи областях, в окремих регіонах - аварійні відключення, повідомили у Міненерго у понеділок, пише УНН.

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі на Донеччині, Дніпропетровщині, Черкащині, та Одещині

- повідомили у Міненерго.

Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті скрізь, де це дозволяють безпекові умови.

У більшості регіонів країні вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності. Також в окремих регіонах застосовані аварійні відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 178 населених пунктів у Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Миколаївській та Одеській областях

- ідеться у повідомленні.

Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній у цілодобовому режимі.

Юлія Шрамко

