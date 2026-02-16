$43.100.11
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Из-за вражеских атак и непогоды обесточивания в девяти областях, есть аварийные отключения - Минэнерго

Киев • УНН

 • 334 просмотра

На утро обесточены потребители в четырех областях из-за вражеских атак и в семи областях из-за непогоды. В отдельных регионах применены аварийные отключения.

Из-за вражеских атак и непогоды обесточивания в девяти областях, есть аварийные отключения - Минэнерго

Из-за вражеских атак на утро есть обесточенные потребители в четырех областях, из-за непогоды - в семи областях, в отдельных регионах - аварийные отключения, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро есть обесточенные потребители в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областях

- сообщили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы уже начаты везде, где это позволяют условия безопасности.

В большинстве регионов страны вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. Также в отдельных регионах применены аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 178 населенных пунктов в Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Николаевской и Одесской областях

- говорится в сообщении.

Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.

В Украине на фоне непогоды уже 377 ДТП, по стране есть кратковременные осложнения движения16.02.26, 11:27 • 1104 просмотра

Юлия Шрамко

