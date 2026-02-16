Из-за вражеских атак и непогоды обесточивания в девяти областях, есть аварийные отключения - Минэнерго
Киев • УНН
На утро обесточены потребители в четырех областях из-за вражеских атак и в семи областях из-за непогоды. В отдельных регионах применены аварийные отключения.
Из-за вражеских атак на утро есть обесточенные потребители в четырех областях, из-за непогоды - в семи областях, в отдельных регионах - аварийные отключения, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.
В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро есть обесточенные потребители в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областях
Аварийно-восстановительные работы уже начаты везде, где это позволяют условия безопасности.
В большинстве регионов страны вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. Также в отдельных регионах применены аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 178 населенных пунктов в Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Николаевской и Одесской областях
Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме.
В Украине на фоне непогоды уже 377 ДТП, по стране есть кратковременные осложнения движения16.02.26, 11:27 • 1104 просмотра