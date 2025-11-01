$42.080.01
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
14:06 • 668 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
08:30 • 15994 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 34684 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00 • 34450 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 35888 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 49941 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 41487 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 36702 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 36188 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Буданов операцією в Покровську спростував брехливі заяви путіна й гєрасімова на весь світ - блогер

Київ • УНН

 • 1480 перегляди

Кирило Буданов особисто керував операцією ГУР у Покровську, спростовуючи заяви путіна та гєрасімова про нібито "оточення" та "захоплення" міста. Дві групи спецназу були висаджені на гелікоптерах Black Hawk у тилу ворога.

Буданов операцією в Покровську спростував брехливі заяви путіна й гєрасімова на весь світ - блогер

Операція Головного управління розвідки в Покровську під безпосереднім керівництвом Кирила Буданова спростувала на весь світ брехливі заяви путіна та гєрасімова про нібито "оточення" й "захоплення" міста. Про це заявив блогер та політичний експерт Володимир Цибулько, передає УНН.

Поки важливі люди на Банковій проводили брифінг про дальні удари по росії, в мережі посипались питання, а де ж головний ідеолог та практик таких ударів Кирило Буданов? Спочатку згрішили на нелюбов до керівника ГУРу з боку керівництва держави, які мовляв просто не запросили його, ревнуючи до його популярності. Однак виявилось, що генерал Буданов в Покровську керує операцією підрозділів воєнної розвідки, покликаної врятувати місто від падіння 

- написав Цибулько.

А вони між тим, нагадав він, здійснили безстрашну і ризиковану операцію, висадивши дві групи спецназу із двох гелікоптерів Блек Хоук практично в тилу ворога.

Як буде розвиватися ситуація ми не знаємо, але атака під керівництвом Буданова вже спростувала на весь світ брехливі заяви окупантів зокрема, гєрасімова та особисто путіна про захоплення та оточення росіянами Покровьку. Цей сміливий крок виявився таким що виходить за межі тактичної операції в обмеженому просторі 

- наголосив політолог.

На цого думку, це створює фон і стає елементом глобального дискурсу, де московський правитель з усієї сили прагне надувати щоки, брехливі генерали підтримують це, доповідають про уявні перемоги, а Трамп "висміює його".

Це може мати результатом серйозні рішення щодо війни, перемовин, і покращити підтримку України партнерами. А за цим стоять прості і героїчні хлопці - бійці ГУРу та їхні побратими 

- константував блогер.

Лілія Подоляк

