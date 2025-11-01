Буданов операцією в Покровську спростував брехливі заяви путіна й гєрасімова на весь світ - блогер

Операція Головного управління розвідки в Покровську під безпосереднім керівництвом Кирила Буданова спростувала на весь світ брехливі заяви путіна та гєрасімова про нібито "оточення" й "захоплення" міста. Про це заявив блогер та політичний експерт Володимир Цибулько, передає УНН.

Поки важливі люди на Банковій проводили брифінг про дальні удари по росії, в мережі посипались питання, а де ж головний ідеолог та практик таких ударів Кирило Буданов? Спочатку згрішили на нелюбов до керівника ГУРу з боку керівництва держави, які мовляв просто не запросили його, ревнуючи до його популярності. Однак виявилось, що генерал Буданов в Покровську керує операцією підрозділів воєнної розвідки, покликаної врятувати місто від падіння