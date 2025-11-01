Буданов операцією в Покровську спростував брехливі заяви путіна й гєрасімова на весь світ - блогер
Київ • УНН
Кирило Буданов особисто керував операцією ГУР у Покровську, спростовуючи заяви путіна та гєрасімова про нібито "оточення" та "захоплення" міста. Дві групи спецназу були висаджені на гелікоптерах Black Hawk у тилу ворога.
Операція Головного управління розвідки в Покровську під безпосереднім керівництвом Кирила Буданова спростувала на весь світ брехливі заяви путіна та гєрасімова про нібито "оточення" й "захоплення" міста. Про це заявив блогер та політичний експерт Володимир Цибулько, передає УНН.
Поки важливі люди на Банковій проводили брифінг про дальні удари по росії, в мережі посипались питання, а де ж головний ідеолог та практик таких ударів Кирило Буданов? Спочатку згрішили на нелюбов до керівника ГУРу з боку керівництва держави, які мовляв просто не запросили його, ревнуючи до його популярності. Однак виявилось, що генерал Буданов в Покровську керує операцією підрозділів воєнної розвідки, покликаної врятувати місто від падіння
А вони між тим, нагадав він, здійснили безстрашну і ризиковану операцію, висадивши дві групи спецназу із двох гелікоптерів Блек Хоук практично в тилу ворога.
Як буде розвиватися ситуація ми не знаємо, але атака під керівництвом Буданова вже спростувала на весь світ брехливі заяви окупантів зокрема, гєрасімова та особисто путіна про захоплення та оточення росіянами Покровьку. Цей сміливий крок виявився таким що виходить за межі тактичної операції в обмеженому просторі
На цого думку, це створює фон і стає елементом глобального дискурсу, де московський правитель з усієї сили прагне надувати щоки, брехливі генерали підтримують це, доповідають про уявні перемоги, а Трамп "висміює його".
Це може мати результатом серйозні рішення щодо війни, перемовин, і покращити підтримку України партнерами. А за цим стоять прості і героїчні хлопці - бійці ГУРу та їхні побратими