Буданов операцией в Покровске опроверг лживые заявления путина и герасимова на весь мир - блогер

Операция Главного управления разведки в Покровске под непосредственным руководством Кирилла Буданова опровергла на весь мир лживые заявления путина и герасимова о якобы "окружении" и "захвате" города. Об этом заявил блогер и политический эксперт Владимир Цыбулько, передает УНН.

Пока важные люди на Банковой проводили брифинг о дальних ударах по россии, в сети посыпались вопросы, а где же главный идеолог и практик таких ударов Кирилл Буданов? Сначала согрешили на нелюбовь к руководителю ГУРа со стороны руководства государства, которые, мол, просто не пригласили его, ревнуя к его популярности. Однако оказалось, что генерал Буданов в Покровске руководит операцией подразделений военной разведки, призванной спасти город от падения

А они между тем, напомнил он, совершили бесстрашную и рискованную операцию, высадив две группы спецназа с двух вертолетов Блэк Хоук практически в тылу врага.

Как будет развиваться ситуация мы не знаем, но атака под руководством Буданова уже опровергла на весь мир лживые заявления оккупантов в частности, герасимова и лично путина о захвате и окружении россиянами Покровска. Этот смелый шаг оказался таким, что выходит за пределы тактической операции в ограниченном пространстве