Буданов операцией в Покровске опроверг лживые заявления путина и герасимова на весь мир - блогер

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябре
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 30628 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 31156 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 33911 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 48372 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 40583 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 36164 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36135 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 30676 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 57174 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
Популярные новости
Дания укрепляет оборону Гренландии на фоне заявлений Трампа об аннексии и роста активности РФ - Bloomberg1 ноября, 03:55 • 11448 просмотра
Всемирный день экологии, День всех святых и День рождения ЕС: что еще отмечают 1 ноября1 ноября, 04:30 • 3912 просмотра
Минус 900 солдат и 349 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки1 ноября, 05:21 • 7758 просмотра
"Зеркальный ответ на ракетные удары РФ": в ISW оценили перспективы предоставления США Украине ракет Tomahawk1 ноября, 05:40 • 15152 просмотра
ЕС создает новую систему для быстрой переброски войск и техники - ЦПД09:07 • 6112 просмотра
публикации
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 30630 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 31157 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 56144 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 57174 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 49540 просмотра
УНН Lite
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo08:30 • 13904 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 56145 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 37719 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 46248 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 78229 просмотра
Буданов операцией в Покровске опроверг лживые заявления путина и герасимова на весь мир - блогер

Киев • УНН

 • 792 просмотра

Кирилл Буданов лично руководил операцией ГУР в Покровске, опровергая заявления путина и Герасимова о якобы "окружении" и "захвате" города. Две группы спецназа были высажены на вертолетах Black Hawk в тылу врага.

Буданов операцией в Покровске опроверг лживые заявления путина и герасимова на весь мир - блогер

Операция Главного управления разведки в Покровске под непосредственным руководством Кирилла Буданова опровергла на весь мир лживые заявления путина и герасимова о якобы "окружении" и "захвате" города. Об этом заявил блогер и политический эксперт Владимир Цыбулько, передает УНН.

Пока важные люди на Банковой проводили брифинг о дальних ударах по россии, в сети посыпались вопросы, а где же главный идеолог и практик таких ударов Кирилл Буданов? Сначала согрешили на нелюбовь к руководителю ГУРа со стороны руководства государства, которые, мол, просто не пригласили его, ревнуя к его популярности. Однако оказалось, что генерал Буданов в Покровске руководит операцией подразделений военной разведки, призванной спасти город от падения 

- написал Цыбулько.

А они между тем, напомнил он, совершили бесстрашную и рискованную операцию, высадив две группы спецназа с двух вертолетов Блэк Хоук практически в тылу врага.

Как будет развиваться ситуация мы не знаем, но атака под руководством Буданова уже опровергла на весь мир лживые заявления оккупантов в частности, герасимова и лично путина о захвате и окружении россиянами Покровска. Этот смелый шаг оказался таким, что выходит за пределы тактической операции в ограниченном пространстве 

- подчеркнул политолог.

По его мнению, это создает фон и становится элементом глобального дискурса, где московский правитель изо всех сил стремится надувать щеки, лживые генералы поддерживают это, докладывают о мнимых победах, а Трамп "высмеивает его".

Это может иметь результатом серьезные решения относительно войны, переговоров, и улучшить поддержку Украины партнерами. А за этим стоят простые и героические ребята - бойцы ГУРа и их побратимы 

- констатировал блогер.

Лилия Подоляк

