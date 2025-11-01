Буданов операцией в Покровске опроверг лживые заявления путина и герасимова на весь мир - блогер
Киев • УНН
Кирилл Буданов лично руководил операцией ГУР в Покровске, опровергая заявления путина и Герасимова о якобы "окружении" и "захвате" города. Две группы спецназа были высажены на вертолетах Black Hawk в тылу врага.
Операция Главного управления разведки в Покровске под непосредственным руководством Кирилла Буданова опровергла на весь мир лживые заявления путина и герасимова о якобы "окружении" и "захвате" города. Об этом заявил блогер и политический эксперт Владимир Цыбулько, передает УНН.
Пока важные люди на Банковой проводили брифинг о дальних ударах по россии, в сети посыпались вопросы, а где же главный идеолог и практик таких ударов Кирилл Буданов? Сначала согрешили на нелюбовь к руководителю ГУРа со стороны руководства государства, которые, мол, просто не пригласили его, ревнуя к его популярности. Однако оказалось, что генерал Буданов в Покровске руководит операцией подразделений военной разведки, призванной спасти город от падения
А они между тем, напомнил он, совершили бесстрашную и рискованную операцию, высадив две группы спецназа с двух вертолетов Блэк Хоук практически в тылу врага.
Как будет развиваться ситуация мы не знаем, но атака под руководством Буданова уже опровергла на весь мир лживые заявления оккупантов в частности, герасимова и лично путина о захвате и окружении россиянами Покровска. Этот смелый шаг оказался таким, что выходит за пределы тактической операции в ограниченном пространстве
По его мнению, это создает фон и становится элементом глобального дискурса, где московский правитель изо всех сил стремится надувать щеки, лживые генералы поддерживают это, докладывают о мнимых победах, а Трамп "высмеивает его".
Это может иметь результатом серьезные решения относительно войны, переговоров, и улучшить поддержку Украины партнерами. А за этим стоят простые и героические ребята - бойцы ГУРа и их побратимы