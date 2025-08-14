$41.430.02
Київ • УНН

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським у четвер. Зустріч відбудеться на тлі підготовки Європи до результатів переговорів Трампа з російським колегою.

Британський прем'єр зустрічається із Зеленським напередодні переговорів Трампа з путіним

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським на Даунінг-стріт у четвер вранці, на тлі того, як Європа готується до результатів особистих переговорів президента США Дональда Трампа з його російським колегою пізніше цього тижня, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Зустріч британського прем'єр-міністра з Володимиром Зеленським відбувається після того, як він заявив, що Велика Британія готова "посилити тиск" на росію, якщо це буде необхідно.

Тим часом Трамп пригрозив росії "серйозними наслідками", якщо її лідер відхилить припинення вогню.

Трамп пригрозив "серйозними наслідками" путіну в разі відмови від припинення вогню14.08.25, 00:50 • 2224 перегляди

Під час розмови з президентом США та європейськими союзниками в середу Стармер похвалив Трампа за його роботу, спрямовану на створення "життєздатного" шансу на припинення війни.

Але висловлено занепокоєння щодо виключення Зеленського з зустрічі між Трампом і путіним, яка має відбутися на Алясці в п'ятницю.

Виступаючи в середу, Стармер сказав: "Ця зустріч у п'ятницю, на якій присутній президент Трамп, надзвичайно важлива. Як я особисто говорив президенту Трампу протягом трьох з невеликим років, що триває цей конфлікт, у нас немає жодної перспективи знайти життєздатне рішення, життєздатний спосіб довести його до припинення вогню. А тепер у нас є такий шанс завдяки роботі, яку проробив президент".

Він сказав, що проти росії можуть бути застосовані подальші санкції, якщо кремль не вживе заходів, і Велика Британія вже працює над наступним пакетом заходів, спрямованих проти москви.

"Ми готові підтримати це, зокрема, у межах планів, які ми вже розробили, щодо розгортання сил запевнення (підтримки) після припинення бойових дій", - сказав він союзникам.

"Важливо нагадати колегам, що ми також готові посилити тиск на росію, зокрема на економіку, за допомогою санкцій та ширших заходів, які можуть знадобитися", - зазначив він.

Стармер та європейські лідери неодноразово заявляли, що обговорення щодо України не повинні відбуватися без неї, на тлі побоювань, що країна залишається осторонь у переговорах про власне майбутнє.

Трамп і путін не зможуть укласти угоду щодо України без Зеленського - The Daily Telegraph13.08.25, 23:57 • 2284 перегляди

На запитання, чи це було його рішення не запрошувати Зеленського на зустріч, Трамп відповів: "Ні, навпаки", перш ніж додавши, що друга зустріч з Президентом України може відбутися після цього.

"У нас була дуже хороша розмова, він був на розмові, президент Зеленський був на розмові. Я б оцінив її на 10, знаєте, дуже, дуже дружня", - сказав він журналістам у Вашингтоні.

Трамп додав: "Є дуже велика ймовірність, що у нас буде друга зустріч, яка буде більш продуктивною, ніж перша, тому що перша - я збираюся з'ясувати, де ми знаходимося і що ми робимо".

Президент США раніше припускав, що перемир'я може включати певний "обмін" територіями.

Трамп сказав Зеленському та союзникам, що не обговорюватиме з путіним питання поділу територій - ЗМІ14.08.25, 08:58 • 432 перегляди

Вважається, що однією з вимог російського лідера є поступка України частинами Донбасу, які вона досі контролює.

Але Зеленський вже відхилив будь-яку пропозицію, яка б поставила під загрозу територіальну цілісність України, що заборонено Конституцією країни.

Моя позиція щодо виходу ЗСУ з Донбасу не змінилася – Зеленський 13.08.25, 17:55 • 3880 переглядiв

У спільній заяві "коаліції охочих", яку очолюють Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, ідеться, що "міжнародні кордони не повинні змінюватися силою".

"Коаліція охочих": Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у "мирній" угоді14.08.25, 02:47 • 4210 переглядiв

У ній додається: "Санкції та ширші економічні заходи для тиску на воєнну економіку росії слід посилити, якщо росія не погодиться на припинення вогню на Алясці".

"Коаліція охочих" - це європейська ініціатива щодо направлення миротворчих сил до України у разі перемир'я.

Юлія Шрамко

