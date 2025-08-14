$41.430.02
Британский премьер встречается с Зеленским накануне переговоров Трампа с Путиным

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг. Встреча состоится на фоне подготовки Европы к результатам переговоров Трампа с российским коллегой.

Британский премьер встречается с Зеленским накануне переговоров Трампа с Путиным

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит в четверг утром, на фоне того, как Европа готовится к результатам личных переговоров президента США Дональда Трампа с его российским коллегой позднее на этой неделе, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Встреча британского премьер-министра с Владимиром Зеленским происходит после того, как он заявил, что Великобритания готова "усилить давление" на Россию, если это будет необходимо.

Тем временем Трамп пригрозил России "серьезными последствиями", если ее лидер отклонит прекращение огня.

Трамп пригрозил «серьезными последствиями» Путину в случае отказа от прекращения огня14.08.25, 00:50 • 2252 просмотра

Во время разговора с президентом США и европейскими союзниками в среду Стармер похвалил Трампа за его работу, направленную на создание "жизнеспособного" шанса на прекращение войны.

Но выражено беспокойство относительно исключения Зеленского из встречи между Трампом и Путиным, которая должна состояться на Аляске в пятницу.

Выступая в среду, Стармер сказал: "Эта встреча в пятницу, на которой присутствует президент Трамп, чрезвычайно важна. Как я лично говорил президенту Трампу в течение трех с небольшим лет, что длится этот конфликт, у нас нет никакой перспективы найти жизнеспособное решение, жизнеспособный способ довести его до прекращения огня. А теперь у нас есть такой шанс благодаря работе, которую проделал президент".

Он сказал, что против России могут быть применены дальнейшие санкции, если Кремль не примет мер, и Великобритания уже работает над следующим пакетом мер, направленных против Москвы.

"Мы готовы поддержать это, в частности, в рамках планов, которые мы уже разработали, по развертыванию сил обеспечения (поддержки) после прекращения боевых действий", - сказал он союзникам.

"Важно напомнить коллегам, что мы также готовы усилить давление на Россию, в частности на экономику, с помощью санкций и более широких мер, которые могут понадобиться", - отметил он.

Стармер и европейские лидеры неоднократно заявляли, что обсуждения по Украине не должны происходить без нее, на фоне опасений, что страна остается в стороне в переговорах о собственном будущем.

Трамп и Путин не смогут заключить сделку по Украине без Зеленского - The Daily Telegraph13.08.25, 23:57 • 2306 просмотров

На вопрос, было ли это его решение не приглашать Зеленского на встречу, Трамп ответил: "Нет, наоборот", прежде чем добавив, что вторая встреча с Президентом Украины может состояться после этого.

"У нас был очень хороший разговор, он был на разговоре, президент Зеленский был на разговоре. Я бы оценил ее на 10, знаете, очень, очень дружественная", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Трамп добавил: "Есть очень большая вероятность, что у нас будет вторая встреча, которая будет более продуктивной, чем первая, потому что первая - я собираюсь выяснить, где мы находимся и что мы делаем".

Президент США ранее предполагал, что перемирие может включать определенный "обмен" территориями.

Трамп сказал Зеленскому и союзникам, что не будет обсуждать с Путиным вопрос раздела территорий - СМИ14.08.25, 08:58 • 594 просмотра

Считается, что одним из требований российского лидера является уступка Украиной частей Донбасса, которые она до сих пор контролирует.

Но Зеленский уже отклонил любое предложение, которое бы поставило под угрозу территориальную целостность Украины, что запрещено Конституцией страны.

Моя позиция по выводу ВСУ из Донбасса не изменилась – Зеленский13.08.25, 17:55 • 3888 просмотров

В совместном заявлении "коалиции желающих", которую возглавляют Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, говорится, что "международные границы не должны меняться силой".

«Коаліція охочих»: Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у «мирній» угоді14.08.25, 02:47 • 4708 просмотров

В ней добавляется: "Санкции и более широкие экономические меры для давления на военную экономику России следует усилить, если Россия не согласится на прекращение огня на Аляске".

"Коалиция желающих" - это европейская инициатива по направлению миротворческих сил в Украину в случае перемирия.

Юлия Шрамко

