Эксклюзив
14:07 • 6550 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
Эксклюзив
12:02 • 26116 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 33719 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 62763 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 34586 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 59153 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 66289 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 34789 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 80089 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 84502 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Моя позиция по выводу ВСУ из Донбасса не изменилась – Зеленский

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Президент Зеленский заявил, что его позиция по выводу ВСУ из Донбасса не изменилась, основываясь на Конституции Украины. Он подчеркнул, что вопрос территориальной целостности является сложным и не может игнорировать волю народа.

Моя позиция по выводу ВСУ из Донбасса не изменилась – Зеленский

Позиция Президента Владимира Зеленского относительно выхода ВСУ из Донбасса не изменилась. Об этом он сказал по итогам онлайн-саммита с президентом Дональдом Трампом и европейскими лидерами, передает УНН.  

Что касается моей позиции (по Донбассу - ред.), она не изменилась, потому что она имеет фундамент – Конституцию Украины… Мы сегодня обсуждали и эти вопросы, это очень сложные вопросы. Любые вопросы, касающиеся территориальной целостности нашего государства, не могут быть решены без учета нашего государства, воли нашего народа

- заявил Зеленский.  

Дополнение

Президент Зеленский вчера, 12 августа, подчеркнул, что Донбасс всегда рассматривался россиянами как плацдарм для наступления на остальную территорию Украины, его нельзя отдавать. Именно поэтому любой вопрос территорий должен также быть частью гарантий безопасности.

Анна Мурашко

политика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина