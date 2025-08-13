Моя позиция по выводу ВСУ из Донбасса не изменилась – Зеленский

Позиция Президента Владимира Зеленского относительно выхода ВСУ из Донбасса не изменилась. Об этом он сказал по итогам онлайн-саммита с президентом Дональдом Трампом и европейскими лидерами, передает УНН.

Что касается моей позиции (по Донбассу - ред.), она не изменилась, потому что она имеет фундамент – Конституцию Украины… Мы сегодня обсуждали и эти вопросы, это очень сложные вопросы. Любые вопросы, касающиеся территориальной целостности нашего государства, не могут быть решены без учета нашего государства, воли нашего народа - заявил Зеленский.

Дополнение

Президент Зеленский вчера, 12 августа, подчеркнул, что Донбасс всегда рассматривался россиянами как плацдарм для наступления на остальную территорию Украины, его нельзя отдавать. Именно поэтому любой вопрос территорий должен также быть частью гарантий безопасности.