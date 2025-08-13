Моя позиція щодо виходу ЗСУ з Донбасу не змінилася – Зеленський

$41.430.02
Ексклюзив
14:07 • 8324 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 13042 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
12:02 • 29232 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 36766 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 68254 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 36780 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 63145 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 28276 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 69197 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 35093 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 67731 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 47374 перегляди
Посол України відреагував на інцидент з українцями на концерті Макса Коржа у Варшаві13 серпня, 06:57 • 24802 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo13 серпня, 07:26 • 49839 перегляди
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і УкраїноюVideo11:10 • 29059 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
09:48 • 68254 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 63145 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 69197 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 82731 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 56878 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Пітер Тіль
Алла Горська
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Аляска
Велика Британія
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів14:38 • 2224 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу12:40 • 14501 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 48206 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 68546 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 30517 перегляди
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Truth Social
The Guardian
Су-24
Су-27

Моя позиція щодо виходу ЗСУ з Донбасу не змінилася – Зеленський

Київ • УНН

 • 1198 перегляди

Президент Зеленський заявив, що його позиція щодо виходу ЗСУ з Донбасу не змінилася, базуючись на Конституції України. Він наголосив, що питання територіальної цілісності є складним і не може ігнорувати волю народу.

Моя позиція щодо виходу ЗСУ з Донбасу не змінилася – Зеленський

Позиція Президента Володимира Зеленського щодо виходу ЗСУ з Донбасу не змінна. Про це він сказав за підсумками онлайн-саміту з президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами, передає УНН.  

Щодо моєї позиції ( щодо Донбасу - ред.) , вона не змінилася, тому що вона має фундамент – Конституцію України…Ми сьогодні обговорювали й ці питання, це дуже складні питання. Будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави не можуть незважаючи на нашу державу, волю нашого народу

- заявив Зеленський.  

Доповнення

Президент Зеленський вчора, 12 серпня наголосив, що Донбас завжди розглядався росіянами як плацдарм для наступу на решту території України, його не можна віддавати. Саме тому будь-яке питання територій має також бути частиною гарантій безпеки.

Анна Мурашко

Політика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна