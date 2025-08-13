Моя позиція щодо виходу ЗСУ з Донбасу не змінилася – Зеленський

Позиція Президента Володимира Зеленського щодо виходу ЗСУ з Донбасу не змінна. Про це він сказав за підсумками онлайн-саміту з президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами, передає УНН.

Щодо моєї позиції ( щодо Донбасу - ред.) , вона не змінилася, тому що вона має фундамент – Конституцію України…Ми сьогодні обговорювали й ці питання, це дуже складні питання. Будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави не можуть незважаючи на нашу державу, волю нашого народу - заявив Зеленський.

Доповнення

Президент Зеленський вчора, 12 серпня наголосив, що Донбас завжди розглядався росіянами як плацдарм для наступу на решту території України, його не можна віддавати. Саме тому будь-яке питання територій має також бути частиною гарантій безпеки.