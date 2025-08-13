Моя позиція щодо виходу ЗСУ з Донбасу не змінилася – Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що його позиція щодо виходу ЗСУ з Донбасу не змінилася, базуючись на Конституції України. Він наголосив, що питання територіальної цілісності є складним і не може ігнорувати волю народу.
Позиція Президента Володимира Зеленського щодо виходу ЗСУ з Донбасу не змінна. Про це він сказав за підсумками онлайн-саміту з президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами, передає УНН.
Щодо моєї позиції ( щодо Донбасу - ред.) , вона не змінилася, тому що вона має фундамент – Конституцію України…Ми сьогодні обговорювали й ці питання, це дуже складні питання. Будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави не можуть незважаючи на нашу державу, волю нашого народу
Доповнення
Президент Зеленський вчора, 12 серпня наголосив, що Донбас завжди розглядався росіянами як плацдарм для наступу на решту території України, його не можна віддавати. Саме тому будь-яке питання територій має також бути частиною гарантій безпеки.