Брюссель прагне перетворити європейців з заощадженнями на інвесторів - FT

Брюссель хоче задіяти більшу частину заощаджень європейців, що становлять 10 трлн євро, закликаючи держави-члени ЄС надавати податкові пільги для інвестиційних рахунків - це частина зусиль щодо поглиблення неглибоких та фрагментованих ринків капіталу блоку, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Історично європейці заощаджували більшу частину своїх доходів порівняно з американцями. Але через поєднання щедрих систем соціального забезпечення, низької фінансової грамотності та розрізнених стимулів, близько половини активів домогосподарств ЄС зберігається на банківських рахунках, де в періоди високої інфляції вони знецінюються, зазначає видання.

Лише близько третини європейців володіють акціями порівняно з більш як половиною домогосподарств у США.

"Ми хочемо дати нашим громадянам стимули для того, щоб вони дійсно задіяли свої заощадження", - заявила в інтерв'ю Financial Times комісар ЄС з фінансових послуг Марія Луїс Альбукерке.

"Завдяки цьому ми також зможемо спрямовувати більше коштів на наші ринки капіталу, надаючи більше можливостей нашим компаніям, які зможуть рости, впроваджувати інновації та створювати якісніші робочі місця", - додала вона.

Це частина зусиль Брюсселя для створення "ощадно-інвестиційного союзу" - спроби об'єднати національні фонди капіталу, щоб європейські компанії могли залучати необхідні кошти для зростання, не вдаючись до допомоги США. Мобілізація роздрібних інвесторів сприймається як важлива частина цих зусиль.

Дії ЄС перегукуються з діями інших західних економік, таких як Велика Британія, спрямованими на спрямування пенсійних накопичень у продуктивні активи, включаючи інфраструктуру та приватний капітал.

Брюссель просить уряди країн блоку створити інвестиційні рахунки з податковими пільгами, використовуючи відрахування, відстрочення або звільнення від сплати, а також забезпечити максимально сприятливий податковий режим для активів, які на них зберігаються, згідно з рекомендацією, ухваленою Єврокомісією у вівторок.

Ці рахунки нададуть роздрібним інвесторам доступ до акцій, облігацій та інвестиційних фондів без вступних внесків та без вимог мінімального розміру вкладень.

Проте Єврокомісія може лише давати рекомендації у цій галузі, оскільки не має повноважень щодо податкової політики країн-членів блоку.

Експерти з інвестицій попереджають, що в умовах обмеженого бюджету лише небагато країн, ймовірно, збільшать існуючі пільги через страх втратити податкові надходження.

"Податковий режим має ключове значення. Більшість держав-членів обтяжена боргами і має дуже обмежені податкові можливості, - заявив Тангі ван де Верве, генеральний директор Efama, асоціації ЄС з управління активами. - Якщо вже на те пішло, вони хочуть збільшити податкові надходження".

Але Брюссель запевняє, що розширення володіння активами розширить податкову базу.

Єврокомісія також закликає держави-члени підвищувати рівень фінансової освіти. Дослідження показують сильну кореляцію між низьким рівнем фінансової грамотності та зберіганням грошей на банківських рахунках.

"Нікому не потрібно бути експертом, але якщо ви не знаєте основ, ви не зможете інвестувати", - сказала Аннамарія Лусарді, старший науковий співробітник Стенфордського інституту досліджень економічної політики.

Деякі держави-члени ЄС, наприклад Німеччина, уже розглядають заходи, покликані спонукати громадян подолати обережність у питаннях інвестування, прагнучи знизити залежність майбутніх поколінь від дорогих державних пенсійних програм. Уряд канцлера Німеччини Фрідріха Мерца пообіцяв батькам щомісяця виділяти 10 євро на інвестування у накопичувальні фонди від імені своїх дітей.

У різних країнах ЄС ставлення до інвестицій може суттєво відрізнятися. Жителі Північної Європи частіше володіють акціями, ніж жителі Півдня, які воліють вкладати кошти в нерухомість чи державні облігації, вважаючи їх більш безпечними активами.

"Нам не потрібно винаходити велосипед, - сказала Альбукерке. - Але ми маємо сприяти такому обміну, щоб ви могли вчитися на тому, що справді працює".

