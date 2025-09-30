Брюссель прагне перетворити європейців з заощадженнями на інвесторів - FT

$41.320.16
48.440.03
ukenru
Ексклюзив
13:32 • 4442 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
11:14 • 12938 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
08:49 • 28406 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 47815 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 26273 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 24413 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 21971 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 20982 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06 • 22965 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 69705 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4.8м/с
56%
757мм
Популярнi новини
Російські війська атакували 14 населених пунктів Запорізької області та завдали 553 удари - ОВА30 вересня, 04:42 • 18811 перегляди
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відеоVideo08:08 • 23263 перегляди
Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа08:56 • 22529 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 21974 перегляди
Вперше з 1971 року не надходить вода: окупанти у Криму б'ють на сполох через пересихання річки Бельбек10:49 • 13764 перегляди
Публікації
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
13:32 • 4268 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto13:09 • 5858 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони08:28 • 47714 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 69657 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 149948 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Копенгаген
Данія
Реклама
УНН Lite
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів09:59 • 11308 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC09:31 • 22153 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 25646 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59 • 27493 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 39688 перегляди
Актуальне
Financial Times
Шахед-136
Т-90
The Guardian
Північний потік

Брюссель прагне перетворити європейців з заощадженнями на інвесторів - FT

Київ • УНН

 • 738 перегляди

Єврокомісія закликає країни ЄС надавати податкові пільги для інвестиційних рахунків, щоб залучити 10 трильйонів євро заощаджень європейців. Це частина зусиль для поглиблення ринків капіталу та надання компаніям можливостей для зростання.

Брюссель прагне перетворити європейців з заощадженнями на інвесторів - FT

Брюссель хоче задіяти більшу частину заощаджень європейців, що становлять 10 трлн євро, закликаючи держави-члени ЄС надавати податкові пільги для інвестиційних рахунків - це частина зусиль щодо поглиблення неглибоких та фрагментованих ринків капіталу блоку, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Історично європейці заощаджували більшу частину своїх доходів порівняно з американцями. Але через поєднання щедрих систем соціального забезпечення, низької фінансової грамотності та розрізнених стимулів, близько половини активів домогосподарств ЄС зберігається на банківських рахунках, де в періоди високої інфляції вони знецінюються, зазначає видання.

Лише близько третини європейців володіють акціями порівняно з більш як половиною домогосподарств у США.

Інвестиційний фонд відбудови з США починає свою операційну роботу: є перший внесок, й Україна його подвоїть - Свириденко17.09.25, 15:59 • 2632 перегляди

"Ми хочемо дати нашим громадянам стимули для того, щоб вони дійсно задіяли свої заощадження", - заявила в інтерв'ю Financial Times комісар ЄС з фінансових послуг Марія Луїс Альбукерке.

"Завдяки цьому ми також зможемо спрямовувати більше коштів на наші ринки капіталу, надаючи більше можливостей нашим компаніям, які зможуть рости, впроваджувати інновації та створювати якісніші робочі місця", - додала вона.

Це частина зусиль Брюсселя для створення "ощадно-інвестиційного союзу" - спроби об'єднати національні фонди капіталу, щоб європейські компанії могли залучати необхідні кошти для зростання, не вдаючись до допомоги США. Мобілізація роздрібних інвесторів сприймається як важлива частина цих зусиль.

У ЄС анонсували план щодо житла для боротьби зі спекуляціями і короткостроковою орендою29.09.25, 15:57 • 2952 перегляди

Дії ЄС перегукуються з діями інших західних економік, таких як Велика Британія, спрямованими на спрямування пенсійних накопичень у продуктивні активи, включаючи інфраструктуру та приватний капітал.

Брюссель просить уряди країн блоку створити інвестиційні рахунки з податковими пільгами, використовуючи відрахування, відстрочення або звільнення від сплати, а також забезпечити максимально сприятливий податковий режим для активів, які на них зберігаються, згідно з рекомендацією, ухваленою Єврокомісією у вівторок.

Ці рахунки нададуть роздрібним інвесторам доступ до акцій, облігацій та інвестиційних фондів без вступних внесків та без вимог мінімального розміру вкладень.

Проте Єврокомісія може лише давати рекомендації у цій галузі, оскільки не має повноважень щодо податкової політики країн-членів блоку.

Експерти з інвестицій попереджають, що в умовах обмеженого бюджету лише небагато країн, ймовірно, збільшать існуючі пільги через страх втратити податкові надходження.

"Податковий режим має ключове значення. Більшість держав-членів обтяжена боргами і має дуже обмежені податкові можливості, - заявив Тангі ван де Верве, генеральний директор Efama, асоціації ЄС з управління активами. - Якщо вже на те пішло, вони хочуть збільшити податкові надходження".

Але Брюссель запевняє, що розширення володіння активами розширить податкову базу.

Єврокомісія також закликає держави-члени підвищувати рівень фінансової освіти. Дослідження показують сильну кореляцію між низьким рівнем фінансової грамотності та зберіганням грошей на банківських рахунках.

"Нікому не потрібно бути експертом, але якщо ви не знаєте основ, ви не зможете інвестувати", - сказала Аннамарія Лусарді, старший науковий співробітник Стенфордського інституту досліджень економічної політики.

Деякі держави-члени ЄС, наприклад Німеччина, уже розглядають заходи, покликані спонукати громадян подолати обережність у питаннях інвестування, прагнучи знизити залежність майбутніх поколінь від дорогих державних пенсійних програм. Уряд канцлера Німеччини Фрідріха Мерца пообіцяв батькам щомісяця виділяти 10 євро на інвестування у накопичувальні фонди від імені своїх дітей.

У різних країнах ЄС ставлення до інвестицій може суттєво відрізнятися. Жителі Північної Європи частіше володіють акціями, ніж жителі Півдня, які воліють вкладати кошти в нерухомість чи державні облігації, вважаючи їх більш безпечними активами.

"Нам не потрібно винаходити велосипед, - сказала Альбукерке. - Але ми маємо сприяти такому обміну, щоб ви могли вчитися на тому, що справді працює".

Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки26.09.25, 08:30 • 50383 перегляди

Юлія Шрамко

Новини СвітуФінанси
Європейська комісія
Financial Times
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Брюссель
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки