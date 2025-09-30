Брюссель стремится превратить европейцев со сбережениями в инвесторов - FT

Брюссель хочет задействовать большую часть сбережений европейцев, составляющих 10 трлн евро, призывая государства-члены ЕС предоставлять налоговые льготы для инвестиционных счетов — это часть усилий по углублению неглубоких и фрагментированных рынков капитала блока, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Исторически европейцы сберегали большую часть своих доходов по сравнению с американцами. Но из-за сочетания щедрых систем социального обеспечения, низкой финансовой грамотности и разрозненных стимулов, около половины активов домохозяйств ЕС хранится на банковских счетах, где в периоды высокой инфляции они обесцениваются, отмечает издание.

Лишь около трети европейцев владеют акциями по сравнению с более чем половиной домохозяйств в США.

"Мы хотим дать нашим гражданам стимулы для того, чтобы они действительно задействовали свои сбережения", - заявила в интервью Financial Times комиссар ЕС по финансовым услугам Мария Луис Альбукерке.

"Благодаря этому мы также сможем направлять больше средств на наши рынки капитала, предоставляя больше возможностей нашим компаниям, которые смогут расти, внедрять инновации и создавать более качественные рабочие места", - добавила она.

Это часть усилий Брюсселя по созданию "сберегательно-инвестиционного союза" - попытки объединить национальные фонды капитала, чтобы европейские компании могли привлекать необходимые средства для роста, не прибегая к помощи США. Мобилизация розничных инвесторов воспринимается как важная часть этих усилий.

Действия ЕС перекликаются с действиями других западных экономик, таких как Великобритания, направленными на направление пенсионных накоплений в продуктивные активы, включая инфраструктуру и частный капитал.

Брюссель просит правительства стран блока создать инвестиционные счета с налоговыми льготами, используя вычеты, отсрочки или освобождения от уплаты, а также обеспечить максимально благоприятный налоговый режим для активов, которые на них хранятся, согласно рекомендации, принятой Еврокомиссией во вторник.

Эти счета предоставят розничным инвесторам доступ к акциям, облигациям и инвестиционным фондам без вступительных взносов и без требований минимального размера вложений.

Однако Еврокомиссия может лишь давать рекомендации в этой области, поскольку не имеет полномочий по налоговой политике стран-членов блока.

Эксперты по инвестициям предупреждают, что в условиях ограниченного бюджета лишь немногие страны, вероятно, увеличат существующие льготы из-за страха потерять налоговые поступления.

"Налоговый режим имеет ключевое значение. Большинство государств-членов обременено долгами и имеет очень ограниченные налоговые возможности, - заявил Танги ван де Верве, генеральный директор Efama, ассоциации ЕС по управлению активами. - Если уж на то пошло, они хотят увеличить налоговые поступления".

Но Брюссель уверяет, что расширение владения активами расширит налоговую базу.

Еврокомиссия также призывает государства-члены повышать уровень финансового образования. Исследования показывают сильную корреляцию между низким уровнем финансовой грамотности и хранением денег на банковских счетах.

"Никому не нужно быть экспертом, но если вы не знаете основ, вы не сможете инвестировать", - сказала Аннамария Лусарди, старший научный сотрудник Стэнфордского института исследований экономической политики.

Некоторые государства-члены ЕС, например Германия, уже рассматривают меры, призванные побудить граждан преодолеть осторожность в вопросах инвестирования, стремясь снизить зависимость будущих поколений от дорогих государственных пенсионных программ. Правительство канцлера Германии Фридриха Мерца пообещало родителям ежемесячно выделять 10 евро на инвестирование в накопительные фонды от имени своих детей.

В разных странах ЕС отношение к инвестициям может существенно отличаться. Жители Северной Европы чаще владеют акциями, чем жители Юга, которые предпочитают вкладывать средства в недвижимость или государственные облигации, считая их более безопасными активами.

"Нам не нужно изобретать велосипед, - сказала Альбукерке. - Но мы должны способствовать такому обмену, чтобы вы могли учиться на том, что действительно работает".

