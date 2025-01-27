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Безплатна позашкільна освіта у Броварах: понад 1800 дітей розвивають таланти у Палаці творчості

Безплатна позашкільна освіта у Броварах: понад 1800 дітей розвивають таланти у Палаці творчості

Київ • УНН

 • 26933 перегляди

Безплатна позашкільна освіта у Броварах: понад 1800 дітей розвивають таланти у Палаці творчості.

Палац творчості дітей та юнацтва (ПТДЮ) у Броварах є важливим центром позашкільної освіти, де понад 1800 дітей мають можливість розвивати свої таланти. Позашкільне навчання безплатне й відбувається за підтримки місцевої влади. Як розповіла УНН директорка закладу Валентина Павлученко, ключовим напрямком діяльності Палацу є художньо-естетичне виховання, яке включає хореографію, вокал, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво.

Завдяки підтримці міської влади всі гуртки у Палаці творчості дітей та юнацтва у Броварах функціонують безплатно, що дозволяє дітям будь-якого віку долучатися до занять. "Головне - це бажання. Ми завжди готові всіх зустріти і надати можливість розкривати свої таланти", – зазначила Валентина Павлученко. Набір до гуртків проводиться щорічно з 1 по 15 вересня, а самі заняття фінансуються з міського бюджету, включаючи утримання приміщень, комунальні послуги та заробітну плату педагогів.

Головним напрямом діяльності закладу вже протягом 45 років залишається художньо-естетичний. Він включає хореографію, вокал, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. У закладі є значна кількість колективів, які мають почесні звання, як, наприклад, зразковий художній колектив, народний художній колектив.

Окрім того, є й гуртки інших напрямів діяльності. Зокрема, на сайті https://www.bdut.org.ua вказано, що в Палаці також діють гуртки "Театр казок", "Здоровʼя", математичні заняття "Ерудит" і гурток інтелектуального розвитку "Всезнайко". Загалом в Палаці працює 42 гуртки.

За словами Валентини Павлученко, вихованці ПТДЮ активно беруть участь у численних конкурсах і змаганнях на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях, здобуваючи призові місця. "У нас дуже багато перемог, і це невід'ємна частина роботи закладу. Усі досягнення ми висвітлюємо на нашому сайті, і вони є справді вагомими", - підкреслює директорка.

Зокрема, з 2020 по 2024 рік понад 2000 вихованців закладу стали переможцями понад 150 фестивалів та конкурсів різних рівнів. Успішно вийшли і на міжнародний рівень, неодноразово популяризуючи українську культуру в Польщі, Нідерландах, Іспанії, Великій Британії, Латвії, Естонії, Австрії, Румунії, Болгарії, Лівані, Туреччині, США, сприяючи формуванню дружніх стосунків між країнами та позитивному іміджу України у світі. У закладі щороку проводиться багато великих творчих заходів, цільовою аудиторією яких є діти та дорослі з усієї Броварської громади, а саме: "Різдвяні дзвони", "Великодні дзвони", міська конкурсно-розважальна програма для учнівської молоді громади "Love is…".

Палац творчості є осередком культурного та освітнього життя Броварської громади. Місцева влада забезпечує фінансування основних витрат, тоді як витрати на матеріали, костюми чи участь у конкурсах покриваються за рахунок батьківських коштів або спонсорської допомоги. Директорка закликає жителів громади долучатися до розвитку закладу, адже це інвестиція в майбутнє дітей.

У Палаці творчості переконані, що саме завдяки комплексному підходу, який включає безплатне навчання, підтримку талантів та участь дітей у громадському житті, Бровари є прикладом ефективного розвитку позашкільної освіти в Україні.

Додамо

Раніше УНН розповідав, що Броварська громада активно адаптує освітнє середовище для дітей із сенсорними порушеннями, забезпечуючи доступ до спеціальних підручників, технологій та інклюзивних програм.

Окрім того, у 12 комунальних школах та садочках Броварської територіальної громади створені ресурсні кімнати для дітей з особливими освітніми потребами. Ці кімнати використовуються для психоемоційного розвантаження, корекційно-розвиткових занять, а також для індивідуальних та групових занять. 

Загалом на території громади на обліку в Інклюзивно-ресурсному центрі (ІРЦ) перебуває 2 256 дітей з особливими освітніми потребами, з яких 1 426 – дошкільного віку, а 830 – шкільного. Для забезпечення доступності освіти для цих дітей у громаді створені численні інклюзивні ініціативи та пристосування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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