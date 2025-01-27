Бесплатное внешкольное образование в Броварах: более 1800 детей развивают таланты во Дворце творчества.

Дворец творчества детей и юношества (ДТДЮ) в Броварах является важным центром внешкольного образования, где более 1800 детей имеют возможность развивать свои таланты. Внешкольное обучение бесплатное и происходит при поддержке местных властей. Как рассказала УНН директор заведения Валентина Павлученко, ключевым направлением деятельности Дворца является художественно-эстетическое воспитание, которое включает хореографию, вокал, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

Благодаря поддержке городских властей все кружки во Дворце творчества детей и юношества в Броварах функционируют бесплатно, что позволяет детям любого возраста приобщаться к занятиям. "Главное - это желание. Мы всегда готовы всех встретить и предоставить возможность раскрывать свои таланты", - отметила Валентина Павлученко. Набор в кружки проводится ежегодно с 1 по 15 сентября, а сами занятия финансируются из городского бюджета, включая содержание помещений, коммунальные услуги и заработную плату педагогов.

Главным направлением деятельности учреждения уже в течение 45 лет остается художественно-эстетическое. Он включает хореографию, вокал, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. В заведении есть значительное количество коллективов, которые имеют почетные звания, как, например, образцовый художественный коллектив, народный художественный коллектив.

Кроме того, есть и кружки других направлений деятельности. В частности, на сайте https://www.bdut.org.ua указано, что во Дворце также действуют кружки "Театр сказок", "Здоровье", математические занятия "Эрудит" и кружок интеллектуального развития "Всезнайка". Всего во Дворце работает 42 кружка.

По словам Валентины Павлученко, воспитанники ПТДЮ активно участвуют в многочисленных конкурсах и соревнованиях на региональном, всеукраинском и международном уровнях, завоевывая призовые места. "У нас очень много побед, и это неотъемлемая часть работы учреждения. Все достижения мы освещаем на нашем сайте, и они действительно весомые", - подчеркивает директор.

В частности, с 2020 по 2024 год более 2000 воспитанников заведения стали победителями более 150 фестивалей и конкурсов различных уровней. Успешно вышли и на международный уровень, неоднократно популяризируя украинскую культуру в Польше, Нидерландах, Испании, Великобритании, Латвии, Эстонии, Австрии, Румынии, Болгарии, Ливане, Турции, США, способствуя формированию дружеских отношений между странами и положительному имиджу Украины в мире. В заведении ежегодно проводится много крупных творческих мероприятий, целевой аудиторией которых являются дети и взрослые со всей Броварской общины, а именно: "Рождественские колокола", "Пасхальные колокола", городская конкурсно-развлекательная программа для учащейся молодежи громады "Love is...".

Дворец творчества является центром культурной и образовательной жизни Броварской громады. Местные власти обеспечивают финансирование основных расходов, тогда как расходы на материалы, костюмы или участие в конкурсах покрываются за счет родительских средств или спонсорской помощи. Директор призывает жителей громады участвовать в развитии заведения, ведь это инвестиция в будущее детей.

Во Дворце творчества убеждены, что именно благодаря комплексному подходу, который включает бесплатное обучение, поддержку талантов и участие детей в общественной жизни, Бровары являются примером эффективного развития внешкольного образования в Украине.

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Ранее УНН рассказывал, что Броварская громада активно адаптирует образовательную среду для детей с сенсорными нарушениями, обеспечивая доступ к специальным учебникам, технологиям и инклюзивным программам.

Кроме того, в 12 коммунальных школах и садиках Броварской территориальной громады созданы ресурсные комнаты для детей с особыми образовательными потребностями. Эти комнаты используются для психоэмоциональной разгрузки, коррекционно-развивающих занятий, а также для индивидуальных и групповых занятий.

Всего на территории громады на учете в Инклюзивно-ресурсном центре (ИРЦ) находится 2 256 детей с особыми образовательными потребностями, из которых 1 426 - дошкольного возраста, а 830 - школьного. Для обеспечения доступности образования для этих детей в громаде созданы многочисленные инклюзивные инициативы и приспособления.