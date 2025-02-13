Grimes не знала о появлении ее с Маском сына на встрече с Трампом в Белом доме
Киев • УНН
Канадская певица Grimes раскритиковала появление ее 4-летнего сына XÆ A-12 на пресс-конференции с Трампом. Ребенок сопровождал Илона Маска во время подписания указа о DOGE в Овальном кабинете.
Канадская поп-певица Grimes заявила, что ей не нравится, что миллиардер Илон Маск взял их сына на пресс-конференцию в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом, пишет УНН со ссылкой на HuffPost.
Детали
На X певица ответила комментатору, который сказал, что ее сын X Æ A-12 был "очень вежлив" и "такой милый, когда сказал DJT: "Пожалуйста, извини меня, мне надо по-маленькому".
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"Он не должен появляться на публике в таком виде, - ответила Grimes. - Я этого не видела, спасибо, что известили меня. Но я рада, что он был вежлив. Вздох".
Трамп и его союзник-миллиардер выступили из Белого дома во вторник, чтобы защитить возглавляемый Маском Департамент эффективности правительства, или DOGE. Трамп подписал указ, который дает DOGE больше полномочий, требуя от федеральных агентств работать с ним, чтобы проводить крупные сокращения рабочей силы.
Маска сопровождал его 4-летний сын, один из его 11 известных детей.
Вдруг Трамп представил ребенка, сказав: "Это X, и он замечательный парень. Высокий IQ".
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X A-12 также был сфотографирован со своим отцом на праздновании Нового года с Трампом в поместье президента во Флориде Мар-а-Лаго.
Дополнение
Grimes, чье настоящее имя Клэр Буше, воспитывает троих детей от Маска. Младших двух зовут Техно Механикус и Экса Дарк Сидерель.
Grimes была в отношениях с Маском около трех лет, прежде чем они расстались в 2021 году.
В прошлом месяце она высказалась после того, как Маск отдал честь одной рукой на инаугурации Трампа.
"Я не он. Я не буду делать заявления каждый раз, когда он что-то делает", - сказала она.
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В ноябре она сказала, что не могла видеть одного из своих детей в течение нескольких месяцев из-за битвы за опеку с Маском. Сообщается, что дело было урегулировано техасским судом в августе.
В своем еще одном посте в социальных сетях она намекнула, что опекает своих детей каждые две недели.