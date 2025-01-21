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Маск прокомментировал свой странный жест на митинге Трампа

Маск прокомментировал свой странный жест на митинге Трампа

Киев  •  УНН

 • 10631 просмотра

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Илон Маск прокомментировал споры вокруг своего жеста на митинге Дональда Трампа. Миллиардер высмеял обвинения, назвав это «грязным трюком».

Миллиардер Илон Маск в своей заметке в Х прокомментировал свой жест рукой на митинге президента США Дональда Трампа, пишет УНН.

Детали 

"Честно говоря, им нужны лучшие грязные трюки. Атака "все - Гитлер" так надоела", - написал Маск.

Напомним 

На митинге Трампа Илон Маск сделал жест рукой, который вызвал споры в социальных сетях. Несколько пользователей X, социальной медиа-платформы, которой он владеет, "сравнили этот жест с нацистским приветствием".

Алина Волянская

Алина Волянская

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ilon-maskЭлон Маск

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