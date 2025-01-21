Маск прокомментировал свой странный жест на митинге Трампа
Киев • УНН
Илон Маск прокомментировал споры вокруг своего жеста на митинге Дональда Трампа. Миллиардер высмеял обвинения, назвав это «грязным трюком».
Миллиардер Илон Маск в своей заметке в Х прокомментировал свой жест рукой на митинге президента США Дональда Трампа, пишет УНН.
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"Честно говоря, им нужны лучшие грязные трюки. Атака "все - Гитлер" так надоела", - написал Маск.
Напомним
На митинге Трампа Илон Маск сделал жест рукой, который вызвал споры в социальных сетях. Несколько пользователей X, социальной медиа-платформы, которой он владеет, "сравнили этот жест с нацистским приветствием".