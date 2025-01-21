Маск прокоментував свій дивний жест на мітингу Трампа
Київ • УНН
Ілон Маск прокоментував суперечки навколо свого жесту на мітингу Дональда Трампа. Мільярдер висміяв звинувачення, назвавши це "брудним трюком".
Мільярдер Ілон Маск у своєму дописі в Х прокоментував свій жест рукою на мітингу президента США Дональда Трампа, пише УНН.
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"Чесно кажучи, їм потрібні кращі брудні трюки. Атака "всі - Гітлер" так набридла", - написав Маск.
Нагадаємо
На мітингу Трампа Ілон Маск зробив жест рукою, який викликав суперечки в соціальних мережах. Кілька користувачів X, соціальної медіа-платформи, якою він володіє, "порівняли цей жест із нацистським привітанням".