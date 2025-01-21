Жест Маска на мітингу Трампа привернув пильну увагу

Поява мільярдера Ілона Маска на мітингу президента США Дональда Трампа напередодні привернула значну увагу в мережі через жест однією рукою, повідомляє BBC, пише УНН.

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Він зробив цей жест, подякувавши прихильникам за внесок у перемогу Трампа. Маск подякував натовпу за те, що вони "зробили це можливим", перш ніж покласти праву руку на серце, а потім витягнути ту саму руку в повітря прямо перед собою.

"Моє серце з вами. Завдяки вам майбутнє цивілізації забезпечено", - сказав він.

Кілька користувачів X, соціальної медіа-платформи, якою він володіє, "порівняли цей жест із нацистським привітанням", пише BBC.

Маск не давав коментарів відтоді, як з'явився на мітингу Capital One Arena раніше.

Маск пообіцяв "працювати на знос" на інавгураційній вечірці Трампа