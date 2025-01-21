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Жест Маска на митинге Трампа привлек пристальное внимание

Жест Маска на митинге Трампа привлек пристальное внимание

Киев  •  УНН

 • 15136 просмотра

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На митинге Трампа Илон Маск сделал жест рукой, который вызвал споры в социальных сетях.

Появление миллиардера Илона Маска на митинге президента США Дональда Трампа накануне ​​привлекло значительное внимание в сети из-за жеста одной рукой, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Он сделал этот жест, поблагодарив сторонников за вклад в победу Трампа. Маск поблагодарил толпу за то, что они "сделали это возможным", прежде чем положить правую руку на сердце, а затем вытянуть ту же руку в воздух прямо перед собой.

"Мое сердце с вами. Благодаря вам будущее цивилизации обеспечено", - сказал он.

Несколько пользователей X, социальной медиа-платформы, которой он владеет, "сравнили этот жест с нацистским приветствием", пишет BBC.

Маск не давал коментариев с тех пор, как появился на митинге Capital One Arena ранее.

Маск пообещал "работать на износ" на инаугурационной вечеринке Трампа20.01.2025, 22:25 • 29251 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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