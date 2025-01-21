Жест Маска на митинге Трампа привлек пристальное внимание
Киев • УНН
На митинге Трампа Илон Маск сделал жест рукой, который вызвал споры в социальных сетях.
Появление миллиардера Илона Маска на митинге президента США Дональда Трампа накануне привлекло значительное внимание в сети из-за жеста одной рукой, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Он сделал этот жест, поблагодарив сторонников за вклад в победу Трампа. Маск поблагодарил толпу за то, что они "сделали это возможным", прежде чем положить правую руку на сердце, а затем вытянуть ту же руку в воздух прямо перед собой.
"Мое сердце с вами. Благодаря вам будущее цивилизации обеспечено", - сказал он.
Несколько пользователей X, социальной медиа-платформы, которой он владеет, "сравнили этот жест с нацистским приветствием", пишет BBC.
Маск не давал коментариев с тех пор, как появился на митинге Capital One Arena ранее.
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