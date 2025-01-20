Маск пообещал "работать на износ" на инаугурационной вечеринке Трампа
Киев • УНН
Илон Маск выступил с речью на вечеринке по случаю инаугурации Трампа в Capital One Arena. Владельцы крупнейших технологических компаний, включая руководителей Google, Amazon, Facebook и Apple, присутствовали на церемонии.
Владелец Telsa и социальной платформы X Илон Маск сжимал кулаки, выступая на вечеринке по случаю инаугурации Дональда Трампа на Capital One arena, а еще пообещал "работать на износ", передает УНН со ссылкой на АР.
Он праздновал победу Трампа, называя ее "действительно важной" и подчеркивая обещание нового президента установить флаг США на Марсе — давнюю цель Маска.
"Я собираюсь работать на износ ради вас, ребята", - сказал Маск в своей короткой речи.
Трамп надеется, что на Марсе будет установлен флаг США20.01.2025, 19:54 • 19159 просмотров
Напомним
Яркий союзник Дональда Трампа Илон Маск, владелец Telsa и социальной платформы X, был замечен вместе с Сундаром Пичаи из Google и владельцем Amazon Джеффом Безосом в Капитолии на церемонии инаугурации.
Владелец Facebook Марк Цукерберг и генеральный директор Apple Тим Кук также были в зале.