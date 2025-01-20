Маск пообещал "работать на износ" на инаугурационной вечеринке Трампа

ukenru
Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа
18:49 • 47185 просмотра

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа

Эксклюзив
Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора
16:10 • 83786 просмотра

Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора

Эксклюзив
Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп
15:45 • 87752 просмотра

Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп

Эксклюзив
АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
20 января, 15:22 • 87056 просмотра

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

Эксклюзив
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
20 января, 14:52 • 106157 просмотра

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать
20 января, 12:24 • 119347 просмотра

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось
20 января, 09:31 • 105907 просмотра

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось

Эксклюзив
Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января
20 января, 07:13 • 116511 просмотра

Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Эксклюзив
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
20 января, 06:40 • 155977 просмотра

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксклюзив
"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)
20 января, 06:01 • 116763 просмотра

"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В санкт-петербурге сгорел задействованный в логистике армии рф локомотив: ГУР показало видео

В санкт-петербурге сгорел задействованный в логистике армии рф локомотив: ГУР показало видео

20 января, 11:46 • 45671 просмотра
Наступивший феномен Ла-Нинья более слабый, чем ожидалось - климатологи

Наступивший феномен Ла-Нинья более слабый, чем ожидалось - климатологи

20 января, 11:58 • 35703 просмотра
Новые подробности по делу о госизмене Порошенко: платил налоги в рф за то, что не забрали его завод в Крыму - СМИ

Новые подробности по делу о госизмене Порошенко: платил налоги в рф за то, что не забрали его завод в Крыму - СМИ

20 января, 13:11 • 30971 просмотра
Массовое СОЧ: задержали экс-командира 155-й бригады Анна Киевская

Массовое СОЧ: задержали экс-командира 155-й бригады Анна Киевская

20 января, 13:22 • 26501 просмотра
Забираем его обратно: Трамп о Панамском канале

Забираем его обратно: Трамп о Панамском канале

18:19 • 27134 просмотра
публикации
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
Эксклюзив

20 января, 14:52 • 106155 просмотра
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

20 января, 12:24 • 119346 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 149624 просмотра
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

20 января, 06:40 • 155976 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 159522 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 126234 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 138558 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 127733 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 132518 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 132904 просмотра
Актуальное
Маск пообещал "работать на износ" на инаугурационной вечеринке Трампа

Маск пообещал "работать на износ" на инаугурационной вечеринке Трампа

Киев  •  УНН

 • 8625 просмотра

Read in English

Илон Маск выступил с речью на вечеринке по случаю инаугурации Трампа в Capital One Arena. Владельцы крупнейших технологических компаний, включая руководителей Google, Amazon, Facebook и Apple, присутствовали на церемонии.

Владелец Telsa и социальной платформы X Илон Маск сжимал кулаки, выступая на вечеринке по случаю инаугурации Дональда Трампа на Capital One arena, а еще пообещал "работать на износ", передает УНН со ссылкой на АР.

Он праздновал победу Трампа, называя ее "действительно важной" и подчеркивая обещание нового президента установить флаг США на Марсе — давнюю цель Маска.

Image

"Я собираюсь работать на износ ради вас, ребята", - сказал Маск в своей короткой речи.

Трамп надеется, что на Марсе будет установлен флаг США20.01.2025, 19:54 • 19159 просмотров

Напомним

Яркий союзник Дональда Трампа Илон Маск, владелец Telsa и социальной платформы X, был замечен вместе с Сундаром Пичаи из Google и владельцем Amazon Джеффом Безосом в Капитолии на церемонии инаугурации.

Владелец Facebook Марк Цукерберг и генеральный директор Apple Тим Кук также были в зале.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
mark-tsukerbergМарк Цукерберг
marsМарс
dzheff-bezosДжефф Безос
tesla-incTesla Inc
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskЭлон Маск
apple-incApple Inc.
googleГугл

Обратиться по вопросам размещения рекламы