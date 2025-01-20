Маск пообіцяв "працювати на знос" на інавгураційній вечірці Трампа
Київ • УНН
Ілон Маск виступив із промовою на вечірці з нагоди інавгурації Трампа в Capital One Arena. Власники найбільших технологічних компаній, включно з керівниками Google, Amazon, Facebook і Apple, були присутні на церемонії.
Власник Telsa і соціальної платформи X Ілон Маск стискав кулаки, виступаючи на вечірці з нагоди інавгурації Дональда Трампа на Capital One arena, а ще пообіцяв "працювати на знос", передає УНН з посиланням на АР.
Він святкував перемогу Трампа, називаючи її "справді важливою" і наголошуючи на обіцянці нового президента встановити прапор США на Марсі - давній меті Маска.
"Я збираюся працювати на знос заради вас, хлопці", - сказав Маск у своїй короткій промові.
Трамп сподівається, що на Марсі буде встановлено прапор США20.01.2025, 19:54 • 40244 перегляди
Нагадаємо
Яскравий союзник Дональда Трампа Ілон Маск, власник Telsa і соціальної платформи X, був помічений разом із Сундаром Пічаї з Google і власником Amazon Джеффом Безосом у Капітолії на церемонії інавгурації.
Власник Facebook Марк Цукерберг і генеральний директор Apple Тім Кук також були в залі.