Маск пообіцяв "працювати на знос" на інавгураційній вечірці Трампа

Власник Telsa і соціальної платформи X Ілон Маск стискав кулаки, виступаючи на вечірці з нагоди інавгурації Дональда Трампа на Capital One arena, а ще пообіцяв "працювати на знос", передає УНН з посиланням на АР.

Він святкував перемогу Трампа, називаючи її "справді важливою" і наголошуючи на обіцянці нового президента встановити прапор США на Марсі - давній меті Маска.

"Я збираюся працювати на знос заради вас, хлопці", - сказав Маск у своїй короткій промові.

Трамп сподівається, що на Марсі буде встановлено прапор США

Нагадаємо

Яскравий союзник Дональда Трампа Ілон Маск, власник Telsa і соціальної платформи X, був помічений разом із Сундаром Пічаї з Google і власником Amazon Джеффом Безосом у Капітолії на церемонії інавгурації.

Власник Facebook Марк Цукерберг і генеральний директор Apple Тім Кук також були в залі.