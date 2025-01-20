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Маск пообіцяв "працювати на знос" на інавгураційній вечірці Трампа

Маск пообіцяв "працювати на знос" на інавгураційній вечірці Трампа

Київ • УНН

 • 38430 перегляди

Ілон Маск виступив із промовою на вечірці з нагоди інавгурації Трампа в Capital One Arena. Власники найбільших технологічних компаній, включно з керівниками Google, Amazon, Facebook і Apple, були присутні на церемонії.

Власник Telsa і соціальної платформи X Ілон Маск стискав кулаки, виступаючи на вечірці з нагоди інавгурації Дональда Трампа на Capital One arena, а ще пообіцяв "працювати на знос", передає УНН з посиланням на АР.

Він святкував перемогу Трампа, називаючи її "справді важливою" і наголошуючи на обіцянці нового президента встановити прапор США на Марсі - давній меті Маска.

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"Я збираюся працювати на знос заради вас, хлопці", - сказав Маск у своїй короткій промові.

Трамп сподівається, що на Марсі буде встановлено прапор США20.01.2025, 19:54 • 40244 перегляди

Нагадаємо

Яскравий союзник Дональда Трампа Ілон Маск, власник Telsa і соціальної платформи X, був помічений разом із Сундаром Пічаї з Google і власником Amazon Джеффом Безосом у Капітолії на церемонії інавгурації.

Власник Facebook Марк Цукерберг і генеральний директор Apple Тім Кук також були в залі.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
mark-tsukerberhМарк Цукерберг
marsМарс
dzheff-bezosДжефф Безос
tesla-inkTesla Inc
donald-trampДональд Трамп
ilon-maskІлон Маск
apple-incApple Inc.
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