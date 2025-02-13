Grimes не знала про появу її з Маском сина на зустрічі з Трампом у Білому домі

Канадська поп-співачка Grimes заявила, що їй не подобається, що мільярдер Ілон Маск узяв їхнього сина на пресконференцію в Овальному кабінеті з президентом США Дональдом Трампом, пише УНН з посиланням на HuffPost.

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На X співачка відповіла коментатору, який сказав, що її син X Æ A-12 був "дуже ввічливий" і "такий милий, коли сказав DJT: "Будь ласка, вибач мені, мені треба по-маленькому".

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"Він не повинен з'являтися на публіці в такому вигляді, - відповіла Grimes. - Я цього не бачила, дякую, що сповістили мене. Але я рада, що він був чемний. Зітхання".

Трамп та його союзник-мільярдер виступили з Білого дому у вівторок, щоб захистити очолюваний Маском Департамент ефективності уряду, або DOGE. Трамп підписав указ, який дає DOGE більше повноважень, вимагаючи від федеральних агенцій працювати з ним, щоби проводити великі скорочення робочої сили.

Маска супроводжував його 4-річний син, один із його 11 відомих дітей.

Раптом Трамп представив дитину, сказавши: "Це X, і він чудовий хлопець. Високий IQ".

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X A-12 також був сфотографований зі своїм батьком на святкуванні Нового року з Трампом у маєтку президента у Флориді Мар-а-Лаго.

Доповнення

Grimes, чиє справжнє ім'я Клер Буше, виховує трьох дітей від Маска. Молодших двох звуть Техно Механікус та Екса Дарк Сідерель.

Grimes була у відносинах з Маском близько трьох років, перш ніж вони розлучилися у 2021 році.

Минулого місяця вона висловилася після того, як Маск віддав честь однією рукою на інавгурації Трампа.

"Я не він. Я не робитиму заяви щоразу, коли він щось робить", - сказала вона.

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У листопаді вона сказала, що не могла бачити одного зі своїх дітей протягом кількох місяців через битву за опіку з Маском. Повідомляється, що справа була врегульована техаським судом у серпні.

У своєму ще одному пості у соціальних мережах вона натякнула, що опікується своїми дітьми кожні два тижні.