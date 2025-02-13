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Зеленский не подписал важное соглашение с США, он надеется на встречу с Трампом - CNN

Зеленский не подписал важное соглашение с США, он надеется на встречу с Трампом - CNN

Киев  •  УНН

 • 15486 просмотра

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Президент Украины Зеленский надеялся на личную встречу с Трампом, но вместо этого встретился с министром финансов США Бессентом. Представители Украины и США не подписали соглашение по редкоземельным металлам во время переговоров.

Зеленский не подписал соглашение с США по редкоземельным металлам на встрече с американским миллиардером и министром финансов США Скоттом Бессентом.

Передает УНН со ссылкой на CNN.

Зеленский произвел впечатление сдержанной фигуры в нынешней позиции Запада на фоне продолжающейся агрессии рф.

Президент Украины надеялся встретиться с президентом США Дональдом Трампом лично, поскольку для Украины важно обсуждение широкого круга вопросов на фоне формирования администрацией Белого дома "нового видения мира".

Пока Зеленский встретился с "серьезными людьми" из США, а именно обсуждение с министром финансов США Скоттом Бессентом вопросов, среди которых было соглашение по редкоземельным полезным ископаемым - но соответствующее финансовое соглашение президент Украины не подписал.

путин пригласил Трампа в москву и говорил об "устранении первопричин" войны12.02.25, 19:54 • 29984 просмотра

Планы по встрече с президентом США Дональдом Трампом. Миротворческие усилия Трампа и позиция Путина.

Президент США предположил в пятницу, что они (Трамп и Зеленский) могут встретиться в ближайшее время, и его команда немедленно начала пытаться запланировать это.

- отмечает CNN в своем материале. 

Автор материала возвращается к теме звонка Трампа главе Кремля:

Мы просто не знаем деталей того, о чем говорили Трамп и Путин. Мы можем быть уверены, что глава кремля ждал этого момента в течение трех лет - с нетерпением ожидая времени, когда его гротескная толерантность к сотням ежедневных российских смертей может превратиться в трещину в единстве Запада.

Сейчас Трамп и Путин, "похоже, задали тон", а Зеленский "получил постскриптум", пишет CNN.

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Напоминая, что Трамп приметил, как российский диктатор даже использовал предвыборный лозунг президента-республиканца о "здравом смысле", речь идет о том, что вероятно путин продолжает изучать противника, не забывая "заискивать".

Накануне возможной встречи главы Белого дома с президентом Украины, следует вспомнить, что недавнее сообщение о телефонном разговоре с Зеленским Трамп завершил "замечательным" восклицанием: "Боже, благослови народы России и Украины!".

В кремле заявили, что Украина в любом случае будет участвовать в переговорах по урегулированию13.02.25, 17:53 • 19985 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
belii-domБелый дом
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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