Зеленский не подписал важное соглашение с США, он надеется на встречу с Трампом - CNN
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский надеялся на личную встречу с Трампом, но вместо этого встретился с министром финансов США Бессентом. Представители Украины и США не подписали соглашение по редкоземельным металлам во время переговоров.
Зеленский не подписал соглашение с США по редкоземельным металлам на встрече с американским миллиардером и министром финансов США Скоттом Бессентом.
Передает УНН со ссылкой на CNN.
Зеленский произвел впечатление сдержанной фигуры в нынешней позиции Запада на фоне продолжающейся агрессии рф.
Президент Украины надеялся встретиться с президентом США Дональдом Трампом лично, поскольку для Украины важно обсуждение широкого круга вопросов на фоне формирования администрацией Белого дома "нового видения мира".
Пока Зеленский встретился с "серьезными людьми" из США, а именно обсуждение с министром финансов США Скоттом Бессентом вопросов, среди которых было соглашение по редкоземельным полезным ископаемым - но соответствующее финансовое соглашение президент Украины не подписал.
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Планы по встрече с президентом США Дональдом Трампом. Миротворческие усилия Трампа и позиция Путина.
Президент США предположил в пятницу, что они (Трамп и Зеленский) могут встретиться в ближайшее время, и его команда немедленно начала пытаться запланировать это.
Автор материала возвращается к теме звонка Трампа главе Кремля:
Мы просто не знаем деталей того, о чем говорили Трамп и Путин. Мы можем быть уверены, что глава кремля ждал этого момента в течение трех лет - с нетерпением ожидая времени, когда его гротескная толерантность к сотням ежедневных российских смертей может превратиться в трещину в единстве Запада.
Сейчас Трамп и Путин, "похоже, задали тон", а Зеленский "получил постскриптум", пишет CNN.
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Напоминая, что Трамп приметил, как российский диктатор даже использовал предвыборный лозунг президента-республиканца о "здравом смысле", речь идет о том, что вероятно путин продолжает изучать противника, не забывая "заискивать".
Накануне возможной встречи главы Белого дома с президентом Украины, следует вспомнить, что недавнее сообщение о телефонном разговоре с Зеленским Трамп завершил "замечательным" восклицанием: "Боже, благослови народы России и Украины!".
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