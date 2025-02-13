Зеленский не подписал важное соглашение с США, он надеется на встречу с Трампом - CNN

Зеленский не подписал соглашение с США по редкоземельным металлам на встрече с американским миллиардером и министром финансов США Скоттом Бессентом.

Передает УНН со ссылкой на CNN.

Зеленский произвел впечатление сдержанной фигуры в нынешней позиции Запада на фоне продолжающейся агрессии рф.

Президент Украины надеялся встретиться с президентом США Дональдом Трампом лично, поскольку для Украины важно обсуждение широкого круга вопросов на фоне формирования администрацией Белого дома "нового видения мира".

Пока Зеленский встретился с "серьезными людьми" из США, а именно обсуждение с министром финансов США Скоттом Бессентом вопросов, среди которых было соглашение по редкоземельным полезным ископаемым - но соответствующее финансовое соглашение президент Украины не подписал.

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Планы по встрече с президентом США Дональдом Трампом. Миротворческие усилия Трампа и позиция Путина.

Президент США предположил в пятницу, что они (Трамп и Зеленский) могут встретиться в ближайшее время, и его команда немедленно начала пытаться запланировать это.

Автор материала возвращается к теме звонка Трампа главе Кремля:

Мы просто не знаем деталей того, о чем говорили Трамп и Путин. Мы можем быть уверены, что глава кремля ждал этого момента в течение трех лет - с нетерпением ожидая времени, когда его гротескная толерантность к сотням ежедневных российских смертей может превратиться в трещину в единстве Запада.