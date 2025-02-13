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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В кремле заявили, что Украина в любом случае будет участвовать в переговорах по урегулированию

В кремле заявили, что Украина в любом случае будет участвовать в переговорах по урегулированию

Киев  •  УНН

 • 9371 просмотра

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Представитель кремля Песков заявил о «безусловном» участии Украины в будущих переговорах по урегулированию российской агрессии. При этом в москве считают США главным визави в переговорном процессе.

В рф считают, что главным визави на переговорах будет Вашингтон, - об этом заявил пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков. Однако в москве также заявили о предстоящем "безусловном" участии Украины в переговорном процессе.

Передает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который, конечно же, будет связан с вовлеченностью Украины

- заявил Песков.

В то же время представитель российского президента отметил, что в рф считают именно США главными визави в процессе переговоров по урегулированию войны России против Украины.

Напомним,

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин попытаются достичь прекращения огня в Украине до Пасхи или 9 мая

Президент Украины сообщил о часовом разговоре с Трампом о войне и позиции США. Зеленский отметил, что без американских гарантий безопасности и участия Европы переговоры невозможны.

«В Украине не должно быть навязанного мира": Шольц дал оценку переговорам Трампа с Путиным13.02.25, 13:36 • 35832 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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