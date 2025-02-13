В кремле заявили, что Украина в любом случае будет участвовать в переговорах по урегулированию

В рф считают, что главным визави на переговорах будет Вашингтон, - об этом заявил пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков. Однако в москве также заявили о предстоящем "безусловном" участии Украины в переговорном процессе.

Передает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же, будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который, конечно же, будет связан с вовлеченностью Украины - заявил Песков.

В то же время представитель российского президента отметил, что в рф считают именно США главными визави в процессе переговоров по урегулированию войны России против Украины.

Напомним,

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