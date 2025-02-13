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У кремлі заявили, що Україна в будь-якому разі братиме участь у переговорах щодо врегулювання

У кремлі заявили, що Україна в будь-якому разі братиме участь у переговорах щодо врегулювання

Київ • УНН

 • 38367 перегляди

Речник кремля пєсков заявив про "безумовну" участь України в майбутніх переговорах щодо врегулювання російської агресії. При цьому у москві вважають США головним візаві у переговорному процесі.

У рф вважають, що головним візаві на переговорах буде Вашингтон, - про це заявив прес-секретар кремля дмитро пєсков. Однак у москві також заявили про майбутню "безумовну" участь України в переговорному процесі.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Так чи інакше, звичайно ж, Україна братиме участь у переговорах. Звичайно ж, буде і двосторонній російсько-американський трек цього діалогу, і трек, який, звісно ж, буде пов'язаний із залученістю України

- заявив пєсков.

Водночас представник російського президента зазначив, що у рф вважають саме США головними візаві в процесі переговорів щодо врегулювання війни росії проти України.

Щодо початкового етапу переговорів:

Дональд Трамп повідомив, що зустрінеться з володимиром путіним у Саудівській Аравії. За словами речника кремля пєскова:

Ер-Ріяд фігурував як можливе місце зустрічі президентів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа, але остаточного рішення щодо цього немає.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор володимир путін спробують досягти припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня.

Президент України повідомив про годинну розмову з Трампом щодо війни та позиції США. Зеленський наголосив, що без американських гарантій безпеки та участі Європи переговори неможливі.

"В Україні не має бути нав'язаного миру": Шольц дав оцінку переговорам Трампа з путіним13.02.25, 13:36 • 59209 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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