У кремлі заявили, що Україна в будь-якому разі братиме участь у переговорах щодо врегулювання
Київ • УНН
Речник кремля пєсков заявив про "безумовну" участь України в майбутніх переговорах щодо врегулювання російської агресії. При цьому у москві вважають США головним візаві у переговорному процесі.
У рф вважають, що головним візаві на переговорах буде Вашингтон, - про це заявив прес-секретар кремля дмитро пєсков. Однак у москві також заявили про майбутню "безумовну" участь України в переговорному процесі.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Так чи інакше, звичайно ж, Україна братиме участь у переговорах. Звичайно ж, буде і двосторонній російсько-американський трек цього діалогу, і трек, який, звісно ж, буде пов'язаний із залученістю України
Водночас представник російського президента зазначив, що у рф вважають саме США головними візаві в процесі переговорів щодо врегулювання війни росії проти України.
Щодо початкового етапу переговорів:
Дональд Трамп повідомив, що зустрінеться з володимиром путіним у Саудівській Аравії. За словами речника кремля пєскова:
Ер-Ріяд фігурував як можливе місце зустрічі президентів РФ і США Володимира Путіна і Дональда Трампа, але остаточного рішення щодо цього немає.
Нагадаємо
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