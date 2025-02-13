Зеленський про розмову з Трампом: я сказав, що гарантії безпеки - це пріоритет

Президент України Володимир Зеленський під час своєї розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що для України гарантії безпеки - це пріорітет й Київ не бачить їх без США. Крім того, для України важливо, щоб за столом перемовин були і європейські партнери. Про це Зеленський сказав журналістам під час своєї робочої поїздки на ХАЕС, передає УНН з посиланням на Суспільне.

Я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам. Будь-які двосторонні перемовини про Україну, я не про інші теми, тут вони вільні, будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми, не будемо приймати - сказав Зеленський.

Говорячи про свою розмову з Трампом, Зеленський сказав, що це була "дійсно хороша майже годинна розмова". Під час розмови Трамп сказав президенту України, що йому здається, що "путін хоче миру і хоче закінчення війни", додав Зеленський.

"І він сказав: "Я знаю, що і ти хочеш". Я йому сказав, що ви розмовляєте з путіном як з лідером держави росії, а я розмовляю з вами і думаю про нього як про ворога. І мені здається, що я в більшій реальності знаходжусь, я сказав, і тому я не довіряю", - розповів Зеленський.

За словами Зеленського, він сказав Трампу, що всі хочуть змусити путіна закінчити справедливо для України війну, але він не дуже вірить, що це так дуже легко зробити.

"І тому я і сказав, що гарантії безпеки для нас, безумовно, це пріоритет. І гарантій без вас ми не бачимо, які вони, давайте говорити", — сказав Зеленський.

Говорячи про cease-fire, тобто припинення вогню, Зеленський сказав, що "cease-fire у нас вже один був: коридор, який, по суті, був ​​cease-fire на воді у Чорному морі".

"Ми з Туреччиною домовлялись, і з "руськими" ми домовлялися, що буде у нас продуктове перемир'я. Вони все одно зірвали. Тобто вони будуть зривати все у будь-якому випадку. Тому без гарантій безпеки не можна", - сказав президент.

Він додав, що знає, що американці, не хочуть, щоб Україна була в НАТО, і "це буде дуже складно для нас".

Коментуючи розмову Трампа з путіним, Зеленський сказав, що Трамп пояснив йому, що хотів поговорити одночасно з двома президентами.

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Тобто в розмові він не сказав, що путін і росія були пріоритетом, і сьогодні ми довіряємо цим словам… І тому я не сприймаю цей дзвінок, що це був пріоритет, щоб він спочатку говорив з росією, хоча дійсно це не дуже приємно у будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми, і європейці так реагують, що передусім Україна, і нічого не може бути про Україну без України - сказав Зеленський.

Президент також розповів, що наразі ще не узгоджена дата його зустрічі з Трампом.

Якщо дзвінки - це дзвінки, я все розумію, але зустрічі для нас пріоритет. Україна, Америка, і тільки після таких зустрічей, після напрацювання плану як зупинити Путіна, я вважаю, справедливо тоді вже говорити з росіянами - зазначив Зеленський.

Він додав, що для України також дуже важливо, що за столом перемовин повинні бути і європейці. За його слвоами, сьогодні 80% ціни війни — це Україна і Європа, 20% – це сьогодні внесок Сполучених Штатів Америки.

Ми не можемо сказати, що Європа не підтримує. Європа дуже сильно підтримує. Америка, безумовно, найголовніший донор, якщо порівняти з будь-якою державою в світі, вони більше всього нам дали, ми за це вдячні, але не можна порівнювати Америку з Європою, це буде не дуже чесно, це два наших союзники, Європа вкладалася дуже сильно, вони нам дуже допомогли. І продовжують, важливо - сказав Президент.

За його словами, в Європі серйозне занепокоєння, що вони поки що не бачать сигналів від США, що у них є місце за столом перемовин.

Тобто всі розуміють, що Америка, Україна і росія — такий формат може бути перемовин. А де Європа? Я також дуже зацікавлений, щоб була Європа. Ми сьогодні не можемо прогнозувати, як то буде, але ми повинні бути з вами міцними - заявив Зеленський.

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Доповнення

Трамп заявив про "продуктивну" телефонну розмову з путіним 12 лютого, де вони обговорили війну в Україні та інші теми. Сторони домовились про початок переговорів та візити до країн один одного.

Також Трамп заявив про плани зустрітися з путіним у Саудівській Аравії.

12 лютого Президент України Володимир Зеленський та Трамп також провели телефонну розмову. Президенти обговорили можливості досягнення миру, технологічні можливості, а також Трамп поінформував про деталі своєї розмови з російським диктатором володимиром путіним.

Керівник ОП Єрмак зазначив, що Зеленський та Трамп домовилися негайно розпочати роботу команд щодо завершення війни.