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Зеленский о разговоре с Трампом: я сказал, что гарантии безопасности - это приоритет

Зеленский о разговоре с Трампом: я сказал, что гарантии безопасности - это приоритет

Киев  •  УНН

 • 8406 просмотра

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Президент Украины сообщил о часовом разговоре с Трампом о войне и позиции США. Зеленский отметил, что без американских гарантий безопасности и участия Европы переговоры невозможны.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что для Украины гарантии безопасности - это приоритет и Киев не видит их без США. Кроме того, для Украины важно, чтобы за столом переговоров были и европейские партнеры. Об этом Зеленский сказал журналистам во время своей рабочей поездки на ХАЭС, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Я это очень четко артикулирую нашим партнерам. Любые двусторонние переговоры об Украине, я не о других темах, здесь они свободны, любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы, не будем принимать 

- сказал Зеленский.

Говоря о своем разговоре с Трампом, Зеленский сказал, что это был "действительно хороший почти часовой разговор". Во время разговора Трамп сказал президенту Украины, что ему кажется, что "путин хочет мира и хочет окончания войны", добавил Зеленский.

"И он сказал: "Я знаю, что и ты хочешь". Я ему сказал, что вы разговариваете с Путиным как с лидером государства россии, а я разговариваю с вами и думаю о нем как о враге. И мне кажется, что я в большей реальности нахожусь, я сказал, и поэтому я не доверяю", - рассказал Зеленский.

По словам Зеленского, он сказал Трампу, что все хотят заставить путина закончить справедливо для Украины войну, но он не очень верит, что это так очень легко сделать.

"И поэтому я и сказал, что гарантии безопасности для нас, безусловно, это приоритет. И гарантий без вас мы не видим, какие они, давайте говорить", - сказал Зеленский.

Говоря о cease-fire, то есть прекращении огня, Зеленский сказал, что "cease-fire у нас уже один был: коридор, который, по сути, был cease-fire на воде в Черном море".

"Мы с Турцией договаривались, и с "русскими" мы договаривались, что будет у нас продуктовое перемирие. Они все равно сорвали. То есть они будут срывать все в любом случае. Поэтому без гарантий безопасности нельзя", - сказал президент.

Он добавил, что знает, что американцы, не хотят, чтобы Украина была в НАТО, и "это будет очень сложно для нас".

Комментируя разговор Трампа с путиным, Зеленский сказал, что Трамп объяснил ему, что хотел поговорить одновременно с двумя президентами.

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники13.02.25, 14:29 • 62352 просмотра

То есть в разговоре он не сказал, что путин и россия были приоритетом, и сегодня мы доверяем этим словам... И поэтому я не воспринимаю этот звонок, что это был приоритет, чтобы он сначала говорил с россией, хотя действительно это не очень приятно в любом случае, потому что вы знаете, как украинское общество, как все мы, и европейцы так реагируют, что прежде всего Украина, и ничего не может быть об Украине без Украины 

- сказал Зеленский.

Президент также рассказал, что пока еще не согласована дата его встречи с Трампом.

Если звонки - это звонки, я все понимаю, но встречи для нас приоритет. Украина, Америка, и только после таких встреч, после наработки плана как остановить Путина, я считаю, справедливо тогда уже говорить с россиянами 

- отметил Зеленский.

Он добавил, что для Украины также очень важно, что за столом переговоров должны быть и европейцы. По его словам, сегодня 80% цены войны - это Украина и Европа, 20% - это сегодня вклад Соединенных Штатов Америки.

Мы не можем сказать, что Европа не поддерживает. Европа очень сильно поддерживает. Америка, безусловно, самый главный донор, если сравнить с любым государством в мире, они больше всего нам дали, мы за это благодарны, но нельзя сравнивать Америку с Европой, это будет не очень честно, это два наших союзника, Европа вкладывалась очень сильно, они нам очень помогли. И продолжают, важно 

- сказал Президент.

По его словам, в Европе серьезное беспокойство, что они пока не видят сигналов от США, что у них есть место за столом переговоров.

То есть все понимают, что Америка, Украина и россия - такой формат может быть переговоров. А где Европа? Я также очень заинтересован, чтобы была Европа. Мы сегодня не можем прогнозировать, как это будет, но мы должны быть с вами крепкими 

- заявил Зеленский.

Глава Пентагона заявил, что план Трампа о прекращения войны не предательство украинских солдат13.02.25, 10:19 • 23772 просмотра

Дополнение

Трамп заявил о "продуктивном" телефонном разговоре с путиным 12 февраля, где они обсудили войну в Украине и другие темы. Стороны договорились о начале переговоров и визитах в страны друг друга.

Также Трамп заявил о планах встретиться с путиным в Саудовской Аравии.

12 февраля Президент Украины Владимир Зеленский и Трамп также провели телефонный разговор. Президенты обсудили возможности достижения мира, технологические возможности, а также Трамп проинформировал о деталях своего разговора с российским диктатором владимиром путиным.

Руководитель ОП Ермак отметил, что Зеленский и Трамп договорились немедленно начать работу команд по завершению войны. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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natoNATO
donald-trampДональд Трамп
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
turtsiyaТурция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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