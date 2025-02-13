"В Україні не має бути нав'язаного миру": Шольц дав оцінку переговорам Трампа з путіним

В Україні не повинно бути нав’язаного миру, при цьому до будь-якого вирішення конфлікту мають бути залучені Сполучені Штати Америки. Як повідомляє Reuters, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує УНН.

Видання вказує, що заява Шольца пролунала в контексті нещодавньої телефонної розмови президента США Дональда Трампа з правителем росії володимиром путіним.

Для мене цілком зрозуміло, що не повинно бути жодного рішення, яке б не включало також США. Наступне завдання - забезпечити, щоб не було нав'язаного миру