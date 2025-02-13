"В Україні не має бути нав'язаного миру": Шольц дав оцінку переговорам Трампа з путіним
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в Україні не має бути нав'язаного миру, а США мають бути залучені до вирішення конфлікту. Він також виключив можливість введення німецьких військ в Україну.
В Україні не повинно бути нав’язаного миру, при цьому до будь-якого вирішення конфлікту мають бути залучені Сполучені Штати Америки. Як повідомляє Reuters, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує УНН.
Видання вказує, що заява Шольца пролунала в контексті нещодавньої телефонної розмови президента США Дональда Трампа з правителем росії володимиром путіним.
Для мене цілком зрозуміло, що не повинно бути жодного рішення, яке б не включало також США. Наступне завдання - забезпечити, щоб не було нав'язаного миру
Він також повідомив, що наразі виключає введення німецьких військ в Україну.
Всі знають, що зараз про це не може бути й мови
Нагадаємо
Напередодні президент США Дональд Трамп підтвердив телефонну розмову з правителем рф путіним щодо України.
Пізніше стало відомо, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. За словами президента України, сторони обговорили можливості досягнення миру та технологічну співпрацю.
Згодом глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що план Трампа щодо припинення війни не є зрадою українських солдатів. За його словами, США зацікавлені в досягненні миру шляхом переговорів і продовжать підтримувати НАТО.