"В Україні не має бути нав'язаного миру": Шольц дав оцінку переговорам Трампа з путіним

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Київ • УНН

 • 59209 перегляди

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в Україні не має бути нав'язаного миру, а США мають бути залучені до вирішення конфлікту. Він також виключив можливість введення німецьких військ в Україну.

В Україні не повинно бути нав’язаного миру, при цьому до будь-якого вирішення конфлікту мають бути залучені Сполучені Штати Америки. Як повідомляє Reuters, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує УНН.

 Видання вказує, що заява Шольца пролунала в контексті нещодавньої телефонної розмови президента США Дональда Трампа з правителем росії володимиром путіним.

Для мене цілком зрозуміло, що не повинно бути жодного рішення, яке б не включало також США. Наступне завдання - забезпечити, щоб не було нав'язаного миру

- сказав політик.

Він також повідомив, що наразі виключає введення німецьких військ в Україну.

Всі знають, що зараз про це не може бути й мови

- зазначив Шольц. 

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп підтвердив телефонну розмову з правителем рф путіним щодо України.

Пізніше стало відомо, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. За словами президента України, сторони обговорили можливості досягнення миру та технологічну співпрацю.

Згодом глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що план Трампа щодо припинення війни не є зрадою українських солдатів. За його словами, США зацікавлені в досягненні миру шляхом переговорів і продовжать підтримувати НАТО. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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pentahonПентагон
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
nimechchynaНімеччина
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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