«В Украине не должно быть навязанного мира": Шольц дал оценку переговорам Трампа с Путиным
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Украине не должно быть навязанного мира, а США должны быть вовлечены в решение конфликта. Он также исключил возможность ввода немецких войск в Украину.
В Украине не должно быть навязанного мира, при этом к любому решению конфликта должны быть привлечены Соединенные Штаты Америки. Как сообщает Reuters, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, информирует УНН.
Издание указывает, что заявление Шольца прозвучало в контексте недавнего телефонного разговора президента США Дональда Трампа с правителем россии Владимиром Путиным.
Для меня вполне понятно, что не должно быть ни одного решения, которое бы не включало также США. Следующая задача - обеспечить, чтобы не было навязанного мира
Он также сообщил, что пока исключает введение немецких войск в Украину.
Все знают, что сейчас об этом не может быть и речи
Напомним,
Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил телефонный разговор с правителем рф путиным по Украине.
Позже стало известно, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. По словам президента Украины, стороны обсудили возможности достижения мира и технологическое сотрудничество.
Впоследствии глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что план Трампа по прекращению войны не является предательством украинских солдат. По его словам, США заинтересованы в достижении мира путем переговоров и продолжат поддерживать НАТО.