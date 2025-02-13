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«В Украине не должно быть навязанного мира": Шольц дал оценку переговорам Трампа с Путиным

«В Украине не должно быть навязанного мира": Шольц дал оценку переговорам Трампа с Путиным

Киев  •  УНН

 • 4801 просмотра

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Украине не должно быть навязанного мира, а США должны быть вовлечены в решение конфликта. Он также исключил возможность ввода немецких войск в Украину.

В Украине не должно быть навязанного мира, при этом к любому решению конфликта должны быть привлечены Соединенные Штаты Америки. Как сообщает Reuters, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, информирует УНН.

 Издание указывает, что заявление Шольца прозвучало в контексте недавнего телефонного разговора президента США Дональда Трампа с правителем россии Владимиром Путиным.

Для меня вполне понятно, что не должно быть ни одного решения, которое бы не включало также США. Следующая задача - обеспечить, чтобы не было навязанного мира

- сказал политик.

Он также сообщил, что пока исключает введение немецких войск в Украину.

Все знают, что сейчас об этом не может быть и речи

- отметил Шольц. 

Напомним,

Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил телефонный разговор с правителем рф путиным по Украине.

Позже стало известно, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. По словам президента Украины, стороны обсудили возможности достижения мира и технологическое сотрудничество.

Впоследствии глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что план Трампа по прекращению войны не является предательством украинских солдат. По его словам, США заинтересованы в достижении мира путем переговоров и продолжат поддерживать НАТО. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
pentagonПентагон
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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