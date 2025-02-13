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Зеленський не підписав важливу угоду з США, він сподівається на зустріч з Трампом - CNN

Зеленський не підписав важливу угоду з США, він сподівається на зустріч з Трампом - CNN

Київ • УНН

 • 47203 перегляди

Президент України Зеленський сподівався на особисту зустріч з Трампом, але натомість зустрівся з міністром фінансів США Бессентом. Представники України та США не підписали угоду щодо рідкоземельних металів під час переговорів.

Зеленський не підписав угоду зі США щодо рідкоземельних металів на зустрічі з американським мільярдером та міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Передає УНН із посиланням на CNN.

Зеленський справив враження стриманої фігури в нинішній позиції Заходу на тлі триваючої агресії рф. 

Президент України сподівався зустрітися з президентом США Дональдом Трампом особисто, оскільки для України є важливим обговорення широкого кола питань на тлі формування адміністрацією Білого дому "нового бачення світу".

Поки що Зеленський мав зустріч з "серйозними людьми" з США, а саме обговорення з міністром фінансів США Скоттом Бессентом питань, серед яких була угода щодо рідкоземельних корисних копалин - але відповідну фінансову угоду президент України не підписав.

путін запросив Трампа до москви та говорив про "усунення першопричин" війни12.02.25, 19:54 • 32440 переглядiв

Плани щодо зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Миротворчі зусилля Трампа та позиція путіна.

Президент США припустив у п'ятницю, що вони (Трамп та Зеленський) можуть зустрітися найближчим часом, і його команда негайно почала намагатися запланувати це.

- зазначає CNN у своєму матеріалі. 

Автор матеріалу повертається до теми дзвінка Трампа очільнику кремля:

Ми просто не знаємо деталей того, про що говорили Трамп і Путін. Ми можемо бути впевнені, що глава Кремля чекав цього моменту протягом трьох років - з нетерпінням чекаючи часу, коли його гротескна толерантність до сотень щоденних російських смертей може перетворитися на тріщину в єдності Заходу. 

Зараз Трамп і путін, "схоже, задали тон", а Зеленський "отримав постскриптум", пише CNN.

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Нагадуючи, що Трамп примітив, як російський диктатор навіть використав  передвиборче гасло президента-республіканця про "здоровий глузд", йдеться про те, що ймовірно путін продовжує вивчати супротивника, не забуваючи "підлеститися".

Напередодні можливої зустрічі очільника Білого дому з президентом України, слід згадати, що нещодавній допис про телефонну розмову із Зеленським Трамп завершив "чудовим" вигуком: "Боже, благослови народи Росії та України!".

У кремлі заявили, що Україна в будь-якому разі братиме участь у переговорах щодо врегулювання13.02.25, 17:53 • 38367 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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