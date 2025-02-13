Зеленський не підписав важливу угоду з США, він сподівається на зустріч з Трампом - CNN
Київ • УНН
Президент України Зеленський сподівався на особисту зустріч з Трампом, але натомість зустрівся з міністром фінансів США Бессентом. Представники України та США не підписали угоду щодо рідкоземельних металів під час переговорів.
Зеленський не підписав угоду зі США щодо рідкоземельних металів на зустрічі з американським мільярдером та міністром фінансів США Скоттом Бессентом.
Передає УНН із посиланням на CNN.
Зеленський справив враження стриманої фігури в нинішній позиції Заходу на тлі триваючої агресії рф.
Президент України сподівався зустрітися з президентом США Дональдом Трампом особисто, оскільки для України є важливим обговорення широкого кола питань на тлі формування адміністрацією Білого дому "нового бачення світу".
Поки що Зеленський мав зустріч з "серйозними людьми" з США, а саме обговорення з міністром фінансів США Скоттом Бессентом питань, серед яких була угода щодо рідкоземельних корисних копалин - але відповідну фінансову угоду президент України не підписав.
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Плани щодо зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Миротворчі зусилля Трампа та позиція путіна.
Президент США припустив у п'ятницю, що вони (Трамп та Зеленський) можуть зустрітися найближчим часом, і його команда негайно почала намагатися запланувати це.
Автор матеріалу повертається до теми дзвінка Трампа очільнику кремля:
Ми просто не знаємо деталей того, про що говорили Трамп і Путін. Ми можемо бути впевнені, що глава Кремля чекав цього моменту протягом трьох років - з нетерпінням чекаючи часу, коли його гротескна толерантність до сотень щоденних російських смертей може перетворитися на тріщину в єдності Заходу.
Зараз Трамп і путін, "схоже, задали тон", а Зеленський "отримав постскриптум", пише CNN.
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Нагадуючи, що Трамп примітив, як російський диктатор навіть використав передвиборче гасло президента-республіканця про "здоровий глузд", йдеться про те, що ймовірно путін продовжує вивчати супротивника, не забуваючи "підлеститися".
Напередодні можливої зустрічі очільника Білого дому з президентом України, слід згадати, що нещодавній допис про телефонну розмову із Зеленським Трамп завершив "чудовим" вигуком: "Боже, благослови народи Росії та України!".
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