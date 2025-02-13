Зеленський не підписав важливу угоду з США, він сподівається на зустріч з Трампом - CNN

Зеленський не підписав угоду зі США щодо рідкоземельних металів на зустрічі з американським мільярдером та міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Передає УНН із посиланням на CNN.

Зеленський справив враження стриманої фігури в нинішній позиції Заходу на тлі триваючої агресії рф.

Президент України сподівався зустрітися з президентом США Дональдом Трампом особисто, оскільки для України є важливим обговорення широкого кола питань на тлі формування адміністрацією Білого дому "нового бачення світу".

Поки що Зеленський мав зустріч з "серйозними людьми" з США, а саме обговорення з міністром фінансів США Скоттом Бессентом питань, серед яких була угода щодо рідкоземельних корисних копалин - але відповідну фінансову угоду президент України не підписав.

путін запросив Трампа до москви та говорив про "усунення першопричин" війни

Плани щодо зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Миротворчі зусилля Трампа та позиція путіна.

Президент США припустив у п'ятницю, що вони (Трамп та Зеленський) можуть зустрітися найближчим часом, і його команда негайно почала намагатися запланувати це.

Автор матеріалу повертається до теми дзвінка Трампа очільнику кремля:

Ми просто не знаємо деталей того, про що говорили Трамп і Путін. Ми можемо бути впевнені, що глава Кремля чекав цього моменту протягом трьох років - з нетерпінням чекаючи часу, коли його гротескна толерантність до сотень щоденних російських смертей може перетворитися на тріщину в єдності Заходу.