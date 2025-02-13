Сейчас Украина не готова "привязывать" гривну к евро - Пышный

Глава НБУ Андрей Пышный утверждает, что на столе пока нет решения об изменении курсообразующей валюты с доллара на евро, но это вопрос перспективы. Об этом он рассказал в интервью Forbes, передает УНН.

На вопрос журналиста, рассматривает ли НБУ возможность привязать гривну к евро вместо доллара Пышный ответил: "Речь идет не о привязке курса нацвалюты к какой-то другой (евро или доллару), а о курсообразующей валюте, которая доминирует в операциях центробанка на валютном рынке и от курса гривны относительно которой определяются курсы гривны к другим валютам".

Он отмечает, что исторически для Украины основной валютой был доллар США. Однако в контексте евроинтеграции и роста экономических связей с ЕС роль евро постепенно усиливается, что добавляет аргументов в пользу изменения курсообразующей валюты.

Готовы ли мы сейчас анонсировать такое решение? Нет. Такого решения пока на столе нет. Это вопрос перспективы, мы постоянно анализируем ситуацию, смотрим на нее со всех точек зрения. Профильный департамент обсуждает этот вопрос с рынком. Но нельзя говорить, что завтра что-то произойдет и такое изменение курсообразующей валюты станет фактом