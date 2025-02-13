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Сейчас Украина не готова "привязывать" гривну к евро - Пышный

Сейчас Украина не готова "привязывать" гривну к евро - Пышный

Киев  •  УНН

 • 1594 просмотра

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Глава НБУ Андрей Пышный рассказал о возможной смене курсообразующей валюты с доллара на евро. Пока окончательного решения нет, но вопрос рассматривается из-за усиления экономических связей с ЕС.

Глава НБУ Андрей Пышный утверждает, что на столе пока нет решения об изменении курсообразующей валюты с доллара на евро, но это вопрос перспективы. Об этом он рассказал в интервью Forbes, передает УНН.

На вопрос журналиста, рассматривает ли НБУ возможность привязать гривну к евро вместо доллара Пышный ответил: "Речь идет не о привязке курса нацвалюты к какой-то другой (евро или доллару), а о курсообразующей валюте, которая доминирует в операциях центробанка на валютном рынке и от курса гривны относительно которой определяются курсы гривны к другим валютам".

Он отмечает, что исторически для Украины основной валютой был доллар США. Однако в контексте евроинтеграции и роста экономических связей с ЕС роль евро постепенно усиливается, что добавляет аргументов в пользу изменения курсообразующей валюты.

Готовы ли мы сейчас анонсировать такое решение? Нет. Такого решения пока на столе нет. Это вопрос перспективы, мы постоянно анализируем ситуацию, смотрим на нее со всех точек зрения. Профильный департамент обсуждает этот вопрос с рынком. Но нельзя говорить, что завтра что-то произойдет и такое изменение курсообразующей валюты станет фактом 

- добавил глава НБУ.

Напомним

В марте прошлого года Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков сообщил, что из-за увеличения объемов валютных операций в евро, вскоре может возникнуть дискуссия о переходе на привязки курса гривны к евро вместо доллара.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
andrii-pyshnyiАндрей Пышный
ukrainaУкраина

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