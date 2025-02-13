Наразі Україна не готова "привʼязувати" гривню до євро - Пишний 

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Київ • УНН

 • 44359 перегляди

Голова НБУ Андрій Пишний розповів про можливу зміну курсоутворюючої валюти з долара на євро. Наразі остаточного рішення немає, але питання розглядається через посилення економічних зв'язків з ЄС.

Голова НБУ Андрій Пишний стверджує, що на столі поки немає рішення про зміну курсоутворюючої валюти з долара на євро, але це питання перспективи. Про це він розповів в інтервʼю Forbes, передає УНН.

На питання журналіста, чи розглядає НБУ можливість привʼязати гривню до євро замість долара Пишний відповів: "Йдеться не про привʼязку курсу нацвалюти до якоїсь іншої (євро чи долара), а про курсоутворюючу валюту, яка домінує в операціях центробанку на валютному ринку і від курсу гривні відносно якої визначаються курси гривні до інших валют".

Він зазначає, що історично для України основною валютою був долар США. Однак у контексті євроінтеграції та зростання економічних зв’язків з ЄС роль євро поступово посилюється, що додає аргументів на користь зміни курсоутворюючої валюти.

Чи готові ми зараз анонсувати таке рішення? Ні. Такого рішення наразі на столі немає. Це питання перспективи. Ми постійно аналізуємо ситуацію, дивимося на неї з усіх точок зору. Профільний департамент обговорює це питання з ринком. Але не можна казати, що завтра щось відбудеться і така зміна курсоутворюючої валюти стане фактом 

- додав глава НБУ.

Нагадаємо

В березні минулого року Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків повідомила, що через збільшення обсягів валютних операцій в євро, незабаром може виникнути дискусія щодо переходу на прив'язки курсу гривні до євро замість долара.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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