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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR

Киев  •  УНН

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HR-эксперт рассказал о ключевых правилах составления эффективного резюме в современных условиях. Предоставлены детальные рекомендации по структуре, оформлению и актуальным трендам резюме 2025 года.

В условиях растущей конкуренции на рынке труда украинцам становится все сложнее получить желаемую должность. Чтобы рекрутер обратил внимание на ваше резюме, оно должно быть четким, структурированным и соответствовать требованиям вакансии. Как составить идеальное резюме и каких ошибок избегать УНН рассказал HR на Work.ua Ярослав Павленко.

В условиях высокой конкуренции важно создать резюме, которое быстро привлечет внимание работодателя. Вот ключевые рекомендации:

  • Четкость и лаконичность.

Оптимальный объем - 1-2 страницы, без лишних деталей.

Ограничьте описание обязанностей. В каждой должности выделяйте не более 10 пунктов и формулируйте их кратко и по существу. 

  • Адаптация под вакансию.

Не стоит присылать универсальное резюме - корректируйте его под каждую позицию, подчеркивая релевантный опыт и навыки.

  • Фокус на достижение.

Описывайте не просто обязанности, а конкретные результаты, например: «Увеличил продажи на 30%», „Оптимизировал процесс и сократил расходы компании на 15%“ и т.д.

  • Ключевые слова.

Используйте в тексте резюме похожие формулировки, что и в вакансии.

  • Четкая структура.

Выделяйте в резюме такие разделы как: опыт, образование, навыки, дополнительная информация. 

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Как правильно структурировать резюме, чтобы оно выделялось среди большого количества кандидатов

Чтобы рекрутер быстро нашел необходимую информацию, резюме должно быть структурированным:

Имя, контактные данные. Укажите телефон, email, город проживания. Кроме этого, добавьте удобный для вас мессенджер (Telegram, Viber, WhatsApp). Это упростит коммуникацию с рекрутером.

Цель резюме (желаемая должность). Кратко укажите, какую позицию вы ищете.

Краткое интро об опыте. Раскройте немного ваш профессиональный путь. Например:

«12 лет в продажах, B2B, работа с крупными клиентами, продажа сервисов таких-то».

«8 лет опыта в IT-рекрутинге, подбор технических специалистов, закрытие 200+ вакансий». 

Это сразу даст рекрутеру понимание вашей сферы и экспертизы.

Ключевые навыки. Укажите 5-7 главных навыков, которые соответствуют вакансии.

Опыт работы. Размещайте информацию начиная с последнего места работы. Также указывайте общий стаж в каждой роли в формате: - Март 2024 - по настоящее время (11 месяцев). - Январь 2020 - февраль 2024 (4 года 1 месяць).

Это поможет быстро оценить ваш опыт без дополнительных подсчетов.

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Образование и курсы. Если есть дополнительное обучение, например онлайн-курсы, сертификации - укажите их.

Дополнительные разделы. Волонтерский опыт, стажировки, знание языков - все, что может усилить ваше резюме.

Также важно использовать читабельный шрифт (Arial, Calibri), выделяйте заголовки, избегайте сложных оформлений - рекрутеры просматривают резюме до 30 секунд.

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Какие ошибки нужно избегать при составлении резюме

Среди самых распространенных ошибок можно выделить:

  • Общие фразы. Например: «коммуникабельный, стрессоустойчивый» и тому подобное. Лучше конкретизировать: «Имею опыт работы с клиентами в B2B-сегменте».
  • Нерелевантный опыт. Не стоит добавлять опыт работы, который не имеет отношения к вакансии. Например, если вы подаетесь на позицию маркетолога, ваша подработка официантом 10 лет назад не является ценной для работодателя. Фокусируйтесь на навыках и проектах, которые непосредственно соответствуют требованиям вакансии.
  • Большой объем текста. Рекрутеры не читают длинные абзацы, лучше использовать списки.
  • Лишняя информация. Не стоит писать о личных предпочтениях, семейном положении, школе (если есть высшее образование).
  • Орфографические ошибки. Обязательно проверьте текст перед отправкой.
  • Неподходящее фото.

Если добавляете фото, оно должно быть деловым, а не с отдыха или селфи.

Как сделать резюме более привлекательным, не имея большого опыта

Если опыта мало, акцентируйте внимание на навыках и потенциале. Объясните, почему эта позиция вам интересна. В начале резюме кратко расскажите, почему вы хотите попробовать себя в этой роли и что уже сделали для этого. Например: «Хочу развиваться в продажах, прошел(-ла) онлайн-курс по переговорам, освоил(-ла) CRM-систему и уже попробовал(-ла) себя в волонтерском проекте». Это поможет рекрутеру увидеть вашу мотивацию и готовность к работе.

Пишите об образовании и курсах. Упомяните сертификаты, дополнительное обучение, стажировки. 

Если ваша профессия предполагает креативность, стоит создать портфолио. Ссылки на примеры таких творческих работ соответственно надо указать.

Если у вас нет опыта, рекрутеру важно видеть ваш потенциал. Именно поэтому стоит указать достижения в обучении. 

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Какие актуальные тренды в резюме для 2025 года стоит использовать

Обновленные тенденции помогут сделать резюме более эффективным:

  • Персонализированные резюме. Чем больше резюме соответствует конкретной вакансии, тем больше шансов на отклик.
  • Доказательные достижения. Кандидаты все больше используют цифры, кейсы, примеры выполненных задач.
  • Фокус на hard skills. Работодатели обращают внимание на конкретные инструменты и технологии, с которыми работает кандидат. Например: «Уверенный пользователь AI-инструментов для автоматизации задач (ChatGPT, Midjourney, Notion AI)»? «Опыт работы с CRM-системами (Salesforce, HubSpot), «Анализ данных в Power BI».

Вместо общих фраз о коммуникабельности или адаптивности, которые оцениваются только при взаимодействии, стоит показать реальные навыки, которые сразу дадут понимание вашей ценности.

  • Интерактивные элементы. Некоторые кандидаты добавляют QR-коды на портфолио или видеопрезентацию.
  • Резюме без фото без фото. Все больше компаний ориентируются на навыки и опыт, а не внешний вид.
  • Опыт работы с AI-инструментами. Все больше компаний ожидают от кандидатов навыков использования искусственного интеллекта, поэтому стоит отметить, с какими инструментами вы работаете и как они помогали в выполнении ваших задач.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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