Завтра станцию столичного метро "Майдан Незалежности" закроют: детали ограничения
Киев • УНН
10 мая станция метро "Майдан Незалежности" не будет работать на вход и выход с 5:38 до 12:00 из-за мероприятий с участием иностранных делегаций. Пересадочный узел будет работать, а во время тревоги станция будет служить укрытием.
Станция столичного метро "Майдан Независимости" завтра не будет работать на вход и выход для пассажиров. Ее временно закроют из-за мероприятий, связанных с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением памятных мероприятий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевского метрополитена.
Детали
Ограничение на вход/выход продлится с 5:38 до 12:00. В то же время пересадочный узел "Майдан Независимости" – "Крещатик" будет работать в обычном режиме.
Вместе с тем, в случае объявления воздушной тревоги станция "Майдан Независимости" будет работать в режиме укрытия.
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Кроме того, в течение дня возможны временные ограничения движения по отдельным центральным улицам города.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в субботу, 10 мая, в Украине встречу с лидерами международной "коалиции желающих".
27 марта в Париже состоялась встреча лидеров государств "коалиции желающих", на которой обсудили поддержку Украины в сдерживании российской агрессии и достижении справедливого и длительного мира.