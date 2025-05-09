Завтра станцію столичного метро "Майдан Незалежності" закриють: деталі обмеження

Станція столичного метро "Майдан Незалежності" завтра не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів. Її тимчасово зачинять через заходи, пов’язані з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням пам’ятних заходів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київського метрополітену.

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Обмеження на вхід/вихід триватиме з 5:38 до 12:00. Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі.

Разом з тим, у випадку оголошення повітряної тривоги станція "Майдан Незалежності" працюватиме в режимі укриття.

У Києві 10 травня обмежать рух транспорту в центрі міста: очікуються іноземні делегації

Крім того, протягом дня можливі тимчасові обмеження руху окремими центральними вулицями міста.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський анонсував у суботу, 10 травня, в Україні зустріч з лідерами міжнародної "коаліції охочих".

27 березня у Парижі відбулася зустріч лідерів держав "коаліції охочих", на якій обговорили підтримку України у стримуванні російської агресії та досягненні справедливого й тривалого миру.