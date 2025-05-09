Завтра станцію столичного метро "Майдан Незалежності" закриють: деталі обмеження
Київ • УНН
10 травня станція метро "Майдан Незалежності" не працюватиме на вхід і вихід з 5:38 до 12:00 через заходи за участю іноземних делегацій. Пересадковий вузол працюватиме, а під час тривоги станція слугуватиме укриттям.
Станція столичного метро "Майдан Незалежності" завтра не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів. Її тимчасово зачинять через заходи, пов’язані з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням пам’ятних заходів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київського метрополітену.
Деталі
Обмеження на вхід/вихід триватиме з 5:38 до 12:00. Водночас пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі.
Разом з тим, у випадку оголошення повітряної тривоги станція "Майдан Незалежності" працюватиме в режимі укриття.
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Крім того, протягом дня можливі тимчасові обмеження руху окремими центральними вулицями міста.
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