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Як написати ідеальне резюме: поради від HR

Як написати ідеальне резюме: поради від HR

Київ • УНН

 • 250524 перегляди

HR-експерт розповів про ключові правила складання ефективного резюме в сучасних умовах. Надано детальні рекомендації щодо структури, оформлення та актуальних трендів резюме 2025 року.

В умовах зростаючої конкуренції на ринку праці українцям стає все складніше отримати бажану посаду. Щоб рекрутер звернув увагу на ваше резюме, воно має бути чітким, структурованим та відповідати вимогам вакансії. Як скласти ідеальне резюме та яких помилок уникати УНН розповів HR на Work.ua Ярослав Павленко.

В умовах високої конкуренції важливо створити резюме, яке швидко приверне увагу роботодавця. Ось ключові рекомендації:

  • Чіткість і лаконічність.

    Оптимальний обсяг – 1-2 сторінки, без зайвих деталей.

    Обмежте опис обов’язків. У кожній посаді виділяйте не більше 10 пунктів і формулюйте їх коротко та по суті. 

    • Адаптація під вакансію.

      Не варто надсилати універсальне резюме – коригуйте його під кожну позицію, підкреслюючи релевантний досвід та навички.

      • Фокус на досягнення.

        Описуйте не просто обов’язки, а конкретні результати, наприклад: "Збільшив продажі на 30%", "Оптимізував процес і скоротив витрати компанії на 15%" тощо.

        • Ключові слова.

          Використовуйте в тексті резюме схожі формулювання, що й у вакансії.

          • Чітка структура.

            Виділяйте у резюме такі розділи як: досвід, освіта, навички, додаткова інформація. 

            Ситуація на ринку праці України: рівень безробіття та затребувані професії у 2025 році10.02.25, 12:22 • 108283 перегляди

            Як правильно структурувати резюме, щоб воно виділялося серед великої кількості кандидатів

            Щоб рекрутер швидко знайшов необхідну інформацію, резюме має бути структурованим:

            Ім'я, контактні дані. Вкажіть телефон, email, місто проживання.Окрім цього, додайте зручний для вас месенджер (Telegram, Viber, WhatsApp). Це спростить комунікацію з рекрутером.

            Ціль резюме (бажана посада). Коротко зазначте, яку позицію ви шукаєте.

            Коротке інтро про досвід. Розкрийте трохи ваш професійний шлях. До прикладу:

            "12 років у продажах, B2B, робота з великими клієнтами, продаж сервісів таких-то".

            "8 років досвіду в IT-рекрутингу, підбір технічних спеціалістів, закриття 200+ вакансій". 

            Це одразу дасть рекрутеру розуміння вашої сфери та експертизи.

            Ключові навички. Вкажіть 5-7 головних навичок, які відповідають вакансії.

            Досвід роботи. Розміщуйте інформацію починаючи з останнього місця роботи. Також вказуйте загальний стаж у кожній ролі у форматі: - Березень 2024 – до нині (11 місяців). - Січень 2020 – лютий 2024 (4 роки 1 місяць).

            Це допоможе швидко оцінити ваш досвід без додаткових підрахунків.

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            Освіта та курси. Якщо є додаткове навчання, наприклад онлайн-курси, сертифікації — вкажіть їх.

            Додаткові розділи. Волонтерський досвід, стажування, знання мов — усе, що може підсилити ваше резюме.

            Також важливо використовувати читабельний шрифт (Arial, Calibri), виділяйте заголовки, уникайте складних оформлень — рекрутери переглядають резюме до 30 секунд.

            Ринок праці відчуває дефіцит кадрів, перед роботодавцями виклик втримати працівників - служба зайнятості07.02.25, 11:26 • 37061 перегляд

            Які помилки потрібно уникати при складанні резюме

            Серед найпоширеніших помилок можна виділити:

            • Загальні фрази. Наприклад: “комунікабельний, стресостійкий” тощо. Краще конкретизувати: “Маю досвід роботи з клієнтами у B2B-сегменті”.
              • Нерелевантний досвід. Не варто додавати досвід роботи, який не має відношення до вакансії. Наприклад, якщо ви подаєтеся на позицію маркетолога, ваш підробіток офіціантом 10 років тому не є цінним для роботодавця. Фокусуйтеся на навичках та проєктах, які безпосередньо відповідають вимогам вакансії.
                • Великий обсяг тексту. Рекрутери не читають довгі абзаци, краще використовувати списки.
                  • Зайва інформація. Не варто писати про особисті вподобання, сімейний стан, школу (якщо є вища освіта).
                    • Орфографічні помилки. Обов’язково перевірте текст перед відправленням.
                      • Невідповідне фото.

                        Якщо додаєте фото, воно має бути діловим, а не з відпочинку чи селфі.

                        Як зробити резюме більш привабливим, не маючи великого досвіду

                        Якщо досвіду мало, акцентуйте увагу на навичках та потенціалі. Поясніть, чому ця позиція вам цікава. На початку резюме коротко розкажіть, чому ви хочете спробувати себе в цій ролі та що вже зробили для цього. Наприклад: "Хочу розвиватися в продажах, пройшов(-ла) онлайн-курс з переговорів, освоїв(-ла) CRM-систему та вже спробував(-ла) себе у волонтерському проєкті". Це допоможе рекрутеру побачити вашу мотивацію та готовність до роботи.

                        Пишіть про освіту та курси. Згадайте сертифікати, додаткове навчання, стажування. 

                        Якщо ваша професія передбачає креативність, варто створити портфоліо. Посилання на приклади таких творчих робіт відповідно треба зазначити.

                        Якщо у вас немає досвіду, рекрутеру важливо бачити ваш потенціал. Саме тому варто вказати досягнення в навчанні. 

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                        Які актуальні тренди в резюме для 2025 року варто використовувати

                        Оновлені тенденції допоможуть зробити резюме більш ефективним:

                        • Персоналізовані резюме. Чим більше резюме відповідає конкретній вакансії, тим більше шансів на відгук.
                          • Доказові досягнення. Кандидати дедалі більше використовують цифри, кейси, приклади виконаних завдань.
                            • Фокус на hard skills. Роботодавці звертають увагу на конкретні інструменти та технології, з якими працює кандидат. Наприклад: "Впевнений користувач AI-інструментів для автоматизації задач (ChatGPT, Midjourney, Notion AI)"? "Досвід роботи з CRM-системами (Salesforce, HubSpot), "Аналіз даних у Power BI".

                              Замість загальних фраз про комунікабельність чи адаптивність, які оцінюються лише при взаємодії, варто показати реальні навички, які одразу дадуть розуміння вашої цінності.

                              • Інтерактивні елементи. Деякі кандидати додають QR-коди на портфоліо або відеопрезентацію.
                                • Резюме без фото. Все більше компаній орієнтуються на навички та досвід, а не зовнішній вигляд.
                                  • Досвід роботи з AI-інструментами. Все більше компаній очікують від кандидатів навичок використання штучного інтелекту, тому варто зазначити, з якими інструментами ви працюєте та як вони допомагали у виконанні ваших задач.

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                                    Аліна Волянська

                                    Аліна Волянська

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