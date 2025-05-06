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З початку повномасштабної війни понад 460 спортсменів та членів спортивних команд не повернулися в Україну – Мінспорту
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З початку повномасштабної війни понад 460 спортсменів та членів спортивних команд не повернулися в Україну – Мінспорту

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Шахед-136

Україна повернула з російського полону 205 воїнів - Зеленський

Київ • УНН

 • 17455 перегляди

Сьогодні Україна повернула 205 воїнів, серед яких захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Президент подякував ОАЕ за допомогу в обміні.

Україна повернула з російського полону 205 воїнів - Зеленський

Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Серед них - захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Наші – вільні. Наші – вдома. Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності. Ми повернули їх 

- повідомив Зеленський.

Президент подякував всім, хто працював над цим обміном - партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу.

Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні. Щодня ми боремося за наших людей. Обовʼязково зробимо все, щоб повернути кожного й кожну 

- резюмував Глава держави.

У рф заявили про обмін полоненими за формулою 205 на 20506.05.25, 14:55 • 8154 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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