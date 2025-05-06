Україна повернула з російського полону 205 воїнів - Зеленський

Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Серед них - захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Наші – вільні. Наші – вдома. Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності. Ми повернули їх

Президент подякував всім, хто працював над цим обміном - партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу.

Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні. Щодня ми боремося за наших людей. Обовʼязково зробимо все, щоб повернути кожного й кожну