Украина вернула из российского плена 205 воинов - Зеленский
Киев • УНН
Сегодня Украина вернула 205 воинов, среди которых защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта. Президент поблагодарил ОАЭ за помощь в обмене.
Сегодня Украина вернула 205 воинов. Среди них - защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Наши – свободны. Наши – дома. Сегодня Украина вернула 205 воинов. Молодые ребята и взрослые мужчины почти из всех видов и родов войск. Защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта. Они были разбросаны по многим российским регионам, заключены тюремной системой с единственной задачей: издевательства и уничтожения человечности. Мы вернули их
Президент поблагодарил всех, кто работал над этим обменом - партнеров, прежде всего Объединенные Арабские Эмираты, за посредничество и помощь.
Спасибо тем, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену. Каждый день мы боремся за наших людей. Обязательно сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую
В рф заявили об обмене пленными по формуле 205 на 20506.05.25, 14:55 • 7470 просмотров