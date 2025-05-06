В рф заявили об обмене пленными по формуле 205 на 205
Киев • УНН
Минобороны рф заявило об обмене пленными с Украиной по формуле 205 на 205, при посредничестве ОАЭ. Украинские власти пока не подтвердили эту информацию.
В минобороны рф утверждают, что сегодня состоялся обмен пленными по формуле 205 на 205, пишет УНН.
Детали
"6 мая в результате переговорного процесса... возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ", - заявили в мо рф.
В минобороны рф добавили, что "при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера предоставили Объединенные Арабские Эмираты".
Представители украинской власти пока информацию об обмене не подтверждали.
Украина и россия обмениваются письмами военнопленным - Лубинец 24.04.25, 11:19 • 5010 просмотров