У рф заявили про обмін полоненими за формулою 205 на 205
Київ • УНН
Міноборони рф заявило про обмін полоненими з Україною за формулою 205 на 205, за посередництва ОАЕ. Українська влада поки не підтвердила цю інформацію.
У міноборони рф стверджують, що сьогодні відбувся обмін полоненими за формулою 205 на 205, пише УНН.
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"6 травня в результаті переговорного процесу... повернуто 205 російських військовослужбовців. Натомість передано 205 військовополонених ЗСУ", - заявили у мо рф.
У міноборони рф додали, що "при поверненні російських військовослужбовців із полону посередницькі зусилля гуманітарного характеру надали Об'єднані Арабські Емірати".
Представники української влади наразі інформацію про обмін не підтверджували.
Україна та росія обмінюються листами військовополоненим - Лубінець24.04.25, 11:19 • 5020 переглядiв