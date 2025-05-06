Refurbished in Ukraine: глобальний тренд, що набирає обертів в Україні та світі

У світі зростає інтерес до відновлених (refurbished) гаджетів, і Україна не є винятком. Цей сегмент ринку стрімко розвивається, пропонуючи споживачам якісну техніку за доступнішою ціною та сприяючи зменшенню відходів, водночас покупці мають бути уважними, зважати на ризики неякісного відновлення та недобросовісних продавців техніки, пише УНН.

Глобальний ринок: Apple лідирує у відновленні

Лідером серед брендів у секторі вживаних та відновлених смартфонів є компанія Apple. За даними Counterpoint Research, у 2022 році обсяг продажів відновлених iPhone зріс на 16% у порівнянні з попереднім роком, забезпечивши Apple майже 49% частки світового ринку відновлених смартфонів. Це свідчить про загальну зростаючу довіру споживачів до відновленої техніки.

Інше дослідження Persistence Market Research говорить, що ринок відновлених і вживаних мобільних телефонів у Європі зросте з понад 24 млн доларів у 2025 році до 47 млн у 2032 році зі середньорічним темпом зростання близько 11,5%. Розвитку цього ринку вже сприяє попит споживачів на доступні смартфони, увага до сталого розвитку та технологічний прогрес у сфері відновлення.

Український ринок: зростаючий попит та виклики

В Україні попит на відновлені гаджети також зростає. Офіційні ритейлери та сервісні центри прагнуть відповідати європейським стандартам, пропонуючи якісно відновлену техніку з гарантією. Багато користувачів здають свої старі пристрої для обміну на новіших моделей, що створює базу для відновлення та перепродажу.

Проте, існують і виклики. За інформацією міжнародних бізнес-асоціацій загальна частка тіньового ринку для окремих моделей смартфонів в Україні може сягати до 71%, що призводить до збитків на 5,5 млрд грн (понад 135 млн доларів США). При цьому, якщо враховувати не лише окремі бренди телефонів, а й техніку загалом − як нову, так і відновлену, − ці показники зростають у десятки разів.

Окрім фінансових втрат, питання стосується і якості, адже недобросовісні продавці не зосереджуються на добробуті покупців. За даними джерел видання іноді до 40-50% продажів сірих" мереж складають саме відновлені пристрої. У TikTok, Іnstagram, Х та на інших платформах можна знайти безліч відгуків майстрів сервісу, колишніх співробітників недобросовісних продавців та самих споживачів про те, що якість відновлення й подальша робота гаджетів були незадовільними.

Часто техніка зі значними дефектами комплектують неоригінальними деталями низької якості, а робота майстрів у таких сервісах часто поставлена на конвеєр, без належного контролю. Ба більше, гаджети з незначними дефектами нерідко видають за нові, уникаючи пояснень, чому на коробках відсутні пломби.

І якщо офіційні продавці після якісного сервісу здебільшого надають гарантію на рік (як на нові гаджети), то гарантія на 2-3 місяці − серйозний привід насторожитися.

Бути чи не бути?

Відновлені гаджети мають усі шанси стати новим трендом на ринку електроніки в Україні. Вони пропонують споживачам економію, екологічність і високу якість − за умови покупки у відповідальних продавців. Водночас "сірий" ринок із сумнівною якістю відновлення та короткими гарантіями може звести нанівець зусилля легального бізнесу й перетворити Україну на "сміттєвий майданчик" для Європи.

Велика доля відповідальності у всьому цьому процесі залишається за споживачами, і тут експерти радять підходити до вибору відновлених гаджетів зважено. Експерти рекомендують уважно перевіряти репутацію продавця, читати відгуки, запитувати про умови гарантії та уважно оглядати комплектацію. Також важливо впевнитися, що пристрій має сертифікат про відновлення та чітко вказаний стан. Такий підхід допоможе уникнути неприємних сюрпризів і перетворити покупку refurbished-гаджета на вигідну та безпечну інвестицію.

Нагадаємо

Близько місяця тому Державна податкова служба України виявила схеми ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у мережах "Ябко" та Yabluka. Голова відомства Руслан Кравченко повідомив, що час перевірок податківці виявили масові факти торгівлі без застосування РРО/ПРРО та відсутність документів про походження техніки. Тоді ж ДПС передала правоохоронцям також факти штучного поділу продажів вищезгаданими мережами: юрособи залучали до 300 пов’язаних ФОПів на спрощеній системі. Податківцями було ідентифіковано 170 підприємців, залучених до цих маніпуляцій. Їхній загальний обсяг доходів – 1,72 млрд грн.

Раніше у Бюро економічної безпеки України у відповідь на запит УНН повідомили, що правоохоронці розслідують факти ухилення від сплати податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою. За даними джерел УНН, слідчі дії охоплюють факти постачання на територію України техніки відомих брендів - йдеться про понад 30 кримінальних проваджень та підозри 7 особам, частину матеріалів уже передано на розгляд суду.

Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев зазначав, що зокрема у компанії "Ябко" відкрито заявляли, що працюють "в тіні", дроблячись на ФОПи. Він наголосив, що це пряме порушення закону - злочин, передбачений щонайменше статтею 212 Кримінального кодексу щодо ухилення від оподаткування.