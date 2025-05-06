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Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире
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Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

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Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

Киев • УНН

 • 10681 просмотра

В Украине растет спрос на восстановленные гаджеты, но существует риск некачественного восстановления из-за теневого рынка. Эксперты советуют внимательно проверять продавцов и условия гарантии.

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

В мире растет интерес к восстановленным (refurbished) гаджетам, и Украина не является исключением. Этот сегмент рынка стремительно развивается, предлагая потребителям качественную технику по более доступной цене и способствуя уменьшению отходов, в то же время  покупатели должны быть внимательными, учитывать риски некачественного восстановления и недобросовестных продавцов техники, пишет УНН.

Глобальный рынок: Apple лидирует в восстановлении

Лидером среди брендов в секторе подержанных и восстановленных смартфонов является компания Apple. По данным Counterpoint Research, в 2022 году объем продаж восстановленных iPhone вырос на 16% по сравнению с предыдущим годом, обеспечив Apple почти 49% доли мирового рынка восстановленных смартфонов. Это свидетельствует об общем растущем доверии потребителей к восстановленной технике.

Другое исследование Persistence Market Research говорит, что рынок восстановленных и подержанных мобильных телефонов в Европе вырастет с более 24 млн долларов в 2025 году до 47 млн в 2032 году со среднегодовым темпом роста около 11,5%. Развитию этого рынка уже способствует спрос потребителей на доступные смартфоны, внимание к устойчивому развитию и технологический прогресс в сфере восстановления.

Украинский рынок: растущий спрос и вызовы

В Украине спрос на восстановленные гаджеты также растет. Официальные ритейлеры и сервисные центры стремятся соответствовать европейским стандартам, предлагая качественно восстановленную технику с гарантией. Многие пользователи сдают свои старые устройства для обмена на новые модели, что создает базу для восстановления и перепродажи.

Тем не менее, существуют и вызовы. По информации международных бизнес-ассоциаций общая доля теневого рынка для отдельных моделей смартфонов в Украине может достигать до 71%, что приводит к убыткам на 5,5 млрд грн (более 135 млн долларов США). При этом, если учитывать не только отдельные бренды телефонов, но и технику в целом − как новую, так и восстановленную, − эти показатели растут в десятки раз.

Кроме финансовых потерь, вопрос касается и качества, ведь недобросовестные продавцы не сосредотачиваются на благополучии покупателей. По данным источников издания иногда до 40-50% продаж "серых" сетей составляют именно восстановленные устройства. В TikTok, Іnstagram, Х и на других платформах можно найти множество отзывов мастеров сервиса, бывших сотрудников недобросовестных продавцов и самих потребителей о том, что качество восстановления и дальнейшая работа гаджетов были неудовлетворительными. 

Часто технику со значительными дефектами комплектуют неоригинальными деталями низкого качества, а работа мастеров в таких сервисах часто поставлена на конвейер, без надлежащего контроля. Более того, гаджеты с незначительными дефектами нередко выдают за новые, избегая объяснений, почему на коробках отсутствуют пломбы.

И если официальные продавцы после качественного сервиса в большинстве случаев предоставляют гарантию на год (как на новые гаджеты), то гарантия на 2-3 месяца − серьезный повод насторожиться.

Быть или не быть?

Восстановленные гаджеты имеют все шансы стать новым трендом на рынке электроники в Украине. Они предлагают потребителям экономию, экологичность и высокое качество − при условии покупки у ответственных продавцов. В то же время "серый" рынок с сомнительным качеством восстановления и короткими гарантиями может свести на нет усилия легального бизнеса и превратить Украину в "мусорную площадку" для Европы.

Большая доля ответственности во всем этом процессе остается за потребителями, и здесь эксперты советуют подходить к выбору восстановленных гаджетов взвешенно. Эксперты рекомендуют внимательно проверять репутацию продавца, читать отзывы, спрашивать об условиях гарантии и внимательно осматривать комплектацию. Также важно убедиться, что устройство имеет сертификат о восстановлении и четко указано состояние. Такой подход поможет избежать неприятных сюрпризов и превратить покупку refurbished-гаджета в выгодную и безопасную инвестицию.

Напомним

Около месяца назад Государственная налоговая служба Украины выявила схемы уклонения от уплаты НДС на более 286 млн грн в сетях "Ябко" и Yabluka. Председатель ведомства Руслан Кравченко сообщил, что во время проверок налоговики выявили массовые факты торговли без применения РРО/ПРРО и отсутствие документов о происхождении техники. Тогда же ГНС передала правоохранителям также факты искусственного разделения продаж вышеупомянутыми сетями: юрлица привлекали до 300 связанных ФЛП на упрощенной системе. Налоговиками было идентифицировано 170 предпринимателей, привлеченных к этим манипуляциям. Их общий объем доходов – 1,72 млрд грн.

Ранее в Бюро экономической безопасности Украины в ответ на запрос УНН сообщили, что правоохранители расследуют факты уклонения от уплаты налогов и контрабанды в сфере торговли электроникой. По данным источников УНН, следственные действия охватывают факты поставки на территорию Украины техники известных брендов - речь идет о более 30 уголовных производствах и подозрениях 7 лицам, часть материалов уже передана на рассмотрение суда.

Председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев отмечал, что в частности в компании "Ябко" открыто заявляли, что работают "в тени", дробясь на ФЛП. Он подчеркнул, что это прямое нарушение закона - преступление, предусмотренное как минимум статьей 212 Уголовного кодекса об уклонении от налогообложения.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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