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Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків
05:57 • 3628 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

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Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

Київ • УНН

 • 3626 перегляди

День матері 11 травня: ідеї подарунків для матусь на будь-який смак. Від квітів до сертифікатів.

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

День матері - це особлива нагода висловити щиру вдячність та любов до найріднішої людини. Його традиційно відзначають у другу неділю травня. Цього року свято відзначатимуть 11 травня. Напередодні Дня матері УНН зібрав ідеї презентів для матусь на різний смак та гаманець.

Для того, аби підібрати гідний подарунок для мами, який дійсно її порадує, обов'язково орієнтуйтеся на її захоплення, хобі та особисті уподобання. Індивідуальний підхід зробить дарунок дійсно цінним. Можливо, ваша мама і дня не може прожити без в'язання, або обожнює кулінарні експерименти чи готова віддати останнє за ще один горщик із квітами. При цьому бажано аби подарунок, пов’язаний з її захопленнями, був функціональним і корисним.

Якщо мама не має явних хобі, подумайте, що допоможе зробити її щоденні справи легшими, додасть комфорту в побуті або просто подарує хороші емоції та дасть можливість відчути вашу турботу. Такі речі завжди будуть доречними.

Найкращі 10 ідей подарунків на День матері

Квіти або рослини в горщиках

Класичний букет - безпрограшний варіант, особливо якщо він враховує її вподобання щодо квітів. Для тих, хто цінує оригінальність є безліч варіантів із їстівними композиціями: солодкими або ні. Також можна розглянути кімнатні рослини, якщо ваша мама – затята квіткарка.

Косметика та парфуми

Якщо ваша мама нечасто балує себе косметичними або парфумерними обновками – ви можете зробити це за неї. Дізнайтеся, яким брендам вона довіряє, та оберіть якісний продукт - можна навіть у подарунковому наборі. Щодо парфуму, згадайте, які у мами є улюблені аромати й підберіть такий, який має схожу піраміду з парфумерних нот.

Прикраси та модні аксесуари

Це можуть бути ювелірні вироби аби стильна біжутерія, сумки, окуляри, шкіряні гаманці, хустки тощо. Головне – орієнтуйтеся на смак та вподобання мами у виборі моделі чи дизайну. Якщо хочете зробити презент особливим - замовте індивідуальне гравіювання.

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Приладдя для хобі

Якщо ваша мама полюбляє вишивати – замовте набір для цього різновиду творчості, віддаючи перевагу сюжету, який би міг їй сподобатися. Для любительки в'язати – оберіть цікаву пряжу – вона ніколи не буде зайвою, новий набір спиць або гачків, органайзер для пряжі тощо. Якщо ваша мама щось колекціонує – порадуйте її, поповнивши її колекцію гідним екземпляром, заздалегідь з'ясувавши, що вона вже має.

Гаджети

Різноманітна техніка та девайси, які полегшують життя завжди стануть у нагоді. Можливо ваша мама давно не оновлювала телефон, або мріє про планшет чи електронну книгу? Тоді у вас є готова ідея для подарунка, який точно стане більш ніж доречним.

Домашня техніка

Корисним подарунком може стати й побутова техніка, яка спростить домашні справи – від робота-пилесоса та мультиварки до міксера та капучинатора. Оберіть щось стильне та якісне. Для жінки, яка полюбляє готувати та робить це часто, можна підібрати новий набір якісних ножів, форми для запікання, вафельницю, гарний посуд, набори для спецій, кухонні ваги тощо. Серед іншої корисної техніки, яку можна презентувати мамі – зволожувач повітря, плойка для волосся, фен, масажер для ніг, горщик для квітів з автоматичним поливом.

Подарунки для дому та затишку

Теплий плед, набір рушників чи подушок або постіль з натуральних тканин створюють атмосферу тепла удома тож таким подарунком ви зможете підкреслити як цінуєте затишок у батьківській оселі. Серед іншого – це може бути набір ароматних свічок, настільний світильник, скатертина, цифрова рамка для фото, картина чи килим.

Книга

Якщо ваша мама захоплюється читанням – найкращим подарунком може стати нова книга. Оберіть щось близьке до її інтересів: детектив, роман, кулінарну енциклопедію чи біографію людини, якою вона захоплюється.

Фотосесія

Замовте послуги фотографа для сімейної зйомки або фотосесіїї мами із подругами. Продумайте дату та місце для фотосесії й трансфер до нього, аби ніхто у день проведення не мав зайвого клопоту. Такий подарунок також може стати приємним спогадом.

Сертифікати

Майже всі магазини, від косметичного до продуктового, наразі надають можливість придбати сертифікат на визначену суму. Якщо вам складно визначитися із подарунком, навіть, коли ви точно знаєте інтереси своєї мами – подаруйте їй сертифікат і вона зможе самостійно обрати собі подарунок, який точно буде їй до душі. Крім того, можна порадувати матусю сертифікатом у СПА або на відвідування майстер-класу.

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Квитки на концерт чи виставу

Якщо ви знаєте, що мама давно мріяла відвідати виступ улюбленого виконавця або омріяну виставу, зробіть їй подарунок, придбавши квитки на цей захід, куди вона може сходити з вами, татом або подругами. Обов'язково продумайте, як мама добиратиметься до місця, де відбудеться концерт та заздалегідь організуйте все, аби подарунок викликав лише приємні емоції.

Туристична путівка

Це може бути як відпустка за кордоном, якщо ви впевнені у графіку вашої мами та її планах, або ж вікенд на заміському курорті чи в санаторії. Навіть короткий відпочинок здатен зарядити енергією на природі та допомогти відірватися від метушні.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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