Наказ Гегсета про скасування постачання зброї Україні застав Білий дім зненацька - Reuters

Приблизно через тиждень після того, як Дональд Трамп розпочав свій другий термін на посаді президента, Збройні сили США видали наказ трьом вантажним авіакомпаніям, які здійснювали рейси з бази ВПС Дувр у Делавері та американської бази в Об'єднаних Арабських Еміратах: зупинити 11 рейсів з артилерійськими снарядами та іншою зброєю, які прямували до України. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Як зазначає видання, упродовж кількох годин у Вашингтон надійшли схвильовані запити від українців у Києві та від офіційних осіб у Польщі, де координувалися поставки. Хто віддав наказ Транспортному командуванню США (TRANSCOM) зупинити рейси? Чи це було повне припинення допомоги? Чи лише часткове?

Високопосадовці у сфері нацбезпеки - у Білому домі, Пентагоні та Держдепартаменті - не могли дати відповідь. Але вже за тиждень польоти було поновлено.

Як засвідчують записи TRANSCOM, усний наказ надійшов із офісу Піта Гегсета, міністра оборони. Скасування відбулося після зустрічі в Овальному кабінеті 30 січня, де Трамп, Хегсет та інші високопосадовці обговорювали Україну. За словами двох джерел, ідея припинення допомоги Україні звучала, але президент жодного розпорядження про зупинку не видавав.

Трамп не знав про наказ Гегсета, як і інші посадовці, присутні на нараді, згідно з трьома джерелами, обізнаними із ситуацією. Білому дому було поставлено запит щодо цієї інформації, і там повідомили Reuters, що Гегсет діяв за дорученням Трампа призупинити допомогу Україні, не пояснивши, чому про це не знали ключові посадовці.

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Згідно з документами TRANSCOM, скасування рейсів коштувало $2,2 мільйона. Саме командування заявило, що фактична сума — $1,6 млн, бо один із 11 рейсів не потягнув за собою витрат.

Офіційне припинення військової допомоги, схваленої за адміністрації Байдена, оголосили вже 4 березня.

П’ять джерел підтвердили кількаденну паузу, що свідчить про плутанину у формуванні та реалізації політики національної безпеки. У Пентагоні цю плутанину визнають, багато посадовців скаржаться на внутрішні суперечності, давні конфлікти і недосвідченість персоналу.

Неясно, коли саме офіс Гегсета віддав усний наказ TRANSCOM. За словами двох джерел, українські та європейські чиновники почали запитувати про паузу 2 лютого. У документах TRANSCOM згадується усний наказ від "SECDEF" (секретаря оборони), і вказується, що польоти поновилися 5 лютого - підкреслює видання.

Зупинка поставок викликала занепокоєння у Києві. Українські посадовці намагалися отримати інформацію від адміністрації, але відповідей було мало. У подальших розмовах це пояснили "внутрішньою політикою", розповіло українське джерело.

Невідомо, чи 11 рейсів були єдиними запланованими на той тиждень, чи були накопичення у Польщі, і чи тривали поставки попри наказ TRANSCOM.

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Ці факти стали відомі на тлі потрясінь у відомстві: 15 квітня кількох радників Гегсета вивели з Пентагону за витік секретної інформації. Сам Гегсет продовжує бути під наглядом Конгресу.

Скасовані рейси містили зброю, схвалену ще адміністрацією Байдена. Reuters не змогло визначити, чи Гегсет або його команда усвідомлювали, як насправді вплине їхній наказ.

За словами трьох джерел, Гегсет хибно витлумачив обговорення з президентом.

Чотири інші джерела розповіли, що невелика група співробітників Пентагону, які не мали урядового досвіду і виступають проти допомоги Україні, порадили Гегсету розглянути припинення постачань.

Двоє інших заперечили, що допомогу справді припинили, назвавши це "логістичною паузою".

"Вони просто хотіли розібратися, що відбувається, але це сприйняли як: "Треба зупинити все"", — сказало одне із джерел.

Скасовані рейси

Хегсет прийшов на зустріч із Трампом 30 січня з меморандумом, підготовленим радниками, у якому йшлося про призупинення допомоги для досягнення переваги в перемовинах з росією.

Обговорювали політику США щодо України, можливе посилення санкцій проти росії. Але Трамп знову відмовився наказувати зупинку допомоги.

Рішення про замороження підтримки союзника зазвичай ухвалюється колегіально і з президентським схваленням. Цього разу цього не було.

Пауза сталася в критичний момент, коли українські сили втрачали позиції в східній Україні й боролися за регіон Курськ.

Близькі до Трампа радники дізналися про паузу й обговорили з ним відновлення поставок. За даними TRANSCOM, було скасовано 11 рейсів. Reuters раніше писало про паузу, але роль Хегсета не розкривалася.

Чи Трамп згодом поставив Хегсету питання — невідомо. Одне з джерел повідомило, що радник з нацбезпеки Майк Вальц втрутився, щоб скасування було скасовано. Вальца звільнили у четвер, його планують призначити послом США в ООН.

Зростаючі суперечки

Коли Трамп прийшов до влади, допомога Україні тривала, і він обіцяв завершити війну або хоча б домовитися про перемир’я. Його посланці Кіт Келлог (прихильник Києва) і Стів Віткофф (друг Трампа) намагалися вести перемовини.

У Пентагоні ж радники Гегсета готували плани скорочення підтримки України. Ці співробітники дотримуються ізоляціоністських поглядів, деякі були радниками республіканців, які виступають за політику "Америка передусім".

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