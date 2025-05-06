Наказ Гегсета про скасування постачання зброї Україні застав Білий дім зненацька - Reuters

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Україна повернула з російського полону 205 воїнів - Зеленський
12:34 • 1664 перегляди

Україна повернула з російського полону 205 воїнів - Зеленський

11:40 • 20461 перегляди

Refurbished in Ukraine: глобальний тренд, що набирає обертів в Україні та світі

Ексклюзив
10:24 • 24421 перегляди

Напад собаки в Броварах: діти повернулись до навчання, тварину взяли під нагляд

Ексклюзив
09:43 • 56561 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска

08:22 • 43330 перегляди

Фрідріх Мерц не був обраний новим канцлером Німеччини

Ексклюзив
07:11 • 48934 перегляди

Хлопці напихають собі кишені: в аграрному комітеті Ради зацікавились схемами у Держзембанку

6 травня, 05:57 • 90656 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

6 травня, 04:48 • 47423 перегляди

День піхоти ЗСУ: роль піхотинців під час війни проти рф

Ексклюзив
6 травня, 04:00 • 40680 перегляди

Кабмін досі не володіє результатами аудиту НАБУ: робота Комісії триває вже понад пів року

Ексклюзив
5 травня, 14:12 • 57697 перегляди

Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+13°
2м/с
55%
749 мм
Популярнi новини

Ракетний корабель з "Калібрами" вийшов з акваторії Чорного моря - ВМС ЗСУ

6 травня, 03:22 • 60029 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 61045 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 42811 перегляди

Ford оцінює збитки у 1,5 млрд доларів у 2025 році через мита Трампа

08:09 • 40662 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

09:05 • 23367 перегляди
Публікації

Refurbished in Ukraine: глобальний тренд, що набирає обертів в Україні та світі

11:40 • 20354 перегляди

Ватикан готується обирати Папу: чи варто Україні покладати надії на наступника Франциска
Ексклюзив

09:43 • 56471 перегляди

Що подарувати на День матері: найкращі ідеї подарунків

6 травня, 05:57 • 90602 перегляди

Наука, що годує Україну: як розвиток українського тваринництва забезпечує продовольчу безпеку держави?

5 травня, 13:53 • 115477 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 09:24 • 187803 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Польща

Реклама
УНН Lite

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

09:05 • 23422 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 42870 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 61101 перегляди

Колишній чоловік блогерки Саші Бо одружується вдруге

5 травня, 20:19 • 26062 перегляди

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

5 травня, 08:45 • 90288 перегляди
Актуальне

COVID-19

ChatGPT

Facebook

Telegram

Шахед-136

Наказ Гегсета про скасування постачання зброї Україні застав Білий дім зненацька - Reuters

Київ • УНН

 • 8720 перегляди

Через наказ Гегсета було зупинено 11 рейсів зі зброєю до України, що викликало занепокоєння в Києві та Польщі. Білий дім не знав про це рішення.

Наказ Гегсета про скасування постачання зброї Україні застав Білий дім зненацька - Reuters

Приблизно через тиждень після того, як Дональд Трамп розпочав свій другий термін на посаді президента, Збройні сили США видали наказ трьом вантажним авіакомпаніям, які здійснювали рейси з бази ВПС Дувр у Делавері та американської бази в Об'єднаних Арабських Еміратах: зупинити 11 рейсів з артилерійськими снарядами та іншою зброєю, які прямували до України. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, упродовж кількох годин у Вашингтон надійшли схвильовані запити від українців у Києві та від офіційних осіб у Польщі, де координувалися поставки. Хто віддав наказ Транспортному командуванню США (TRANSCOM) зупинити рейси? Чи це було повне припинення допомоги? Чи лише часткове?

Високопосадовці у сфері нацбезпеки - у Білому домі, Пентагоні та Держдепартаменті - не могли дати відповідь. Але вже за тиждень польоти було поновлено.

Як засвідчують записи TRANSCOM, усний наказ надійшов із офісу Піта Гегсета, міністра оборони. Скасування відбулося після зустрічі в Овальному кабінеті 30 січня, де Трамп, Хегсет та інші високопосадовці обговорювали Україну. За словами двох джерел, ідея припинення допомоги Україні звучала, але президент жодного розпорядження про зупинку не видавав.

Трамп не знав про наказ Гегсета, як і інші посадовці, присутні на нараді, згідно з трьома джерелами, обізнаними із ситуацією. Білому дому було поставлено запит щодо цієї інформації, і там повідомили Reuters, що Гегсет діяв за дорученням Трампа призупинити допомогу Україні, не пояснивши, чому про це не знали ключові посадовці.

Трамп пожартував над Гегсетом: "найменш суперечливий" урядовець у Білому домі30.04.25, 20:41 • 7181 перегляд

Згідно з документами TRANSCOM, скасування рейсів коштувало $2,2 мільйона. Саме командування заявило, що фактична сума — $1,6 млн, бо один із 11 рейсів не потягнув за собою витрат.

Офіційне припинення військової допомоги, схваленої за адміністрації Байдена, оголосили вже 4 березня.

П’ять джерел підтвердили кількаденну паузу, що свідчить про плутанину у формуванні та реалізації політики національної безпеки. У Пентагоні цю плутанину визнають, багато посадовців скаржаться на внутрішні суперечності, давні конфлікти і недосвідченість персоналу.

Неясно, коли саме офіс Гегсета віддав усний наказ TRANSCOM. За словами двох джерел, українські та європейські чиновники почали запитувати про паузу 2 лютого. У документах TRANSCOM згадується усний наказ від "SECDEF" (секретаря оборони), і вказується, що польоти поновилися 5 лютого

- підкреслює видання.

Зупинка поставок викликала занепокоєння у Києві. Українські посадовці намагалися отримати інформацію від адміністрації, але відповідей було мало. У подальших розмовах це пояснили "внутрішньою політикою", розповіло українське джерело.

Невідомо, чи 11 рейсів були єдиними запланованими на той тиждень, чи були накопичення у Польщі, і чи тривали поставки попри наказ TRANSCOM.

Адміністрація Трампа вперше схвалила продаж зброї Україну на $50 млн - ЗМІ01.05.25, 09:59 • 10081 перегляд

Ці факти стали відомі на тлі потрясінь у відомстві: 15 квітня кількох радників Гегсета вивели з Пентагону за витік секретної інформації. Сам Гегсет продовжує бути під наглядом Конгресу.

Скасовані рейси містили зброю, схвалену ще адміністрацією Байдена. Reuters не змогло визначити, чи Гегсет або його команда усвідомлювали, як насправді вплине їхній наказ.

За словами трьох джерел, Гегсет хибно витлумачив обговорення з президентом.

Чотири інші джерела розповіли, що невелика група співробітників Пентагону, які не мали урядового досвіду і виступають проти допомоги Україні, порадили Гегсету розглянути припинення постачань.

Двоє інших заперечили, що допомогу справді припинили, назвавши це "логістичною паузою".

"Вони просто хотіли розібратися, що відбувається, але це сприйняли як: "Треба зупинити все"", — сказало одне із джерел.

Скасовані рейси

Хегсет прийшов на зустріч із Трампом 30 січня з меморандумом, підготовленим радниками, у якому йшлося про призупинення допомоги для досягнення переваги в перемовинах з росією.

Обговорювали політику США щодо України, можливе посилення санкцій проти росії. Але Трамп знову відмовився наказувати зупинку допомоги.

Рішення про замороження підтримки союзника зазвичай ухвалюється колегіально і з президентським схваленням. Цього разу цього не було.

Пауза сталася в критичний момент, коли українські сили втрачали позиції в східній Україні й боролися за регіон Курськ.

Близькі до Трампа радники дізналися про паузу й обговорили з ним відновлення поставок. За даними TRANSCOM, було скасовано 11 рейсів. Reuters раніше писало про паузу, але роль Хегсета не розкривалася.

Чи Трамп згодом поставив Хегсету питання — невідомо. Одне з джерел повідомило, що радник з нацбезпеки Майк Вальц втрутився, щоб скасування було скасовано. Вальца звільнили у четвер, його планують призначити послом США в ООН.

Зростаючі суперечки

Коли Трамп прийшов до влади, допомога Україні тривала, і він обіцяв завершити війну або хоча б домовитися про перемир’я. Його посланці Кіт Келлог (прихильник Києва) і Стів Віткофф (друг Трампа) намагалися вести перемовини.

У Пентагоні ж радники Гегсета готували плани скорочення підтримки України. Ці співробітники дотримуються ізоляціоністських поглядів, деякі були радниками республіканців, які виступають за політику "Америка передусім".

Кадрові у США після скандалу із витоком інформації: чи загрожує звільнення главі Пентагону Гегсету01.05.25, 23:01 • 4900 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
Майк Волц
Піт Хегсетх
Пентагон
Білий дім
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати
Україна
Польща
Brent
$61.58
Bitcoin
$93,814.00
S&P 500
$5,675.17
Tesla
$281.41
Газ TTF
$34.49
Золото
$3,386.91
Ethereum
$1,770.20