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Трамп пожартував над Гегсетом: "найменш суперечливий" урядовець у Білому домі

Київ • УНН

 • 1868 перегляди

На засіданні кабінету Трамп назвав Гегсета "найменш суперечливою людиною". Раніше Гегсет обговорював військові плани у чаті Signal, де були його дружина та брат.

Трамп пожартував над Гегсетом: "найменш суперечливий" урядовець у Білому домі

Представники кабінету Трампа звітують перед президентом США про досягнення в окремих відомствах. На тлі наслідків скандалу з військовими планами США у чаті Signal, цього разу Трамп надав Гегсету слово у числі перших. Та пожартував над "статусом" останнього.

Передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Трамп пожартував з Гегсета, на засіданні Кабінету міністрів у Білому домі.

Я можу почати з Піта зліва, тому що він найменш суперечлива людина в моєму кабінеті

- сказав Трамп, коли зал вибухнув сміхом.

Дружньо поплескавши Гегсета по спині, Трамп додав: "Вони не знають, наскільки він хороший", повідомляє CNN.

Нещодавно в інтерв'ю виданню The Atlantic, Дональд Трамп заявив, що якість роботи Гегсета "безпечна". Відповідне питання не є дивовижним у світлі нещодавньої критики, що Гегсет обговорював військові плани в другому груповому чаті Signal, в якому брали участь його дружина та брат.

Нагадаємо

Піт Гегсет встановив Signal на комп'ютер в секретному приміщенні Пентагону. Це дозволило йому спілкуватися з особами за межами військового штабу, обходячи обмеження зв'язку.

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