Трамп пожартував над Гегсетом: "найменш суперечливий" урядовець у Білому домі
Київ • УНН
На засіданні кабінету Трамп назвав Гегсета "найменш суперечливою людиною". Раніше Гегсет обговорював військові плани у чаті Signal, де були його дружина та брат.
Представники кабінету Трампа звітують перед президентом США про досягнення в окремих відомствах. На тлі наслідків скандалу з військовими планами США у чаті Signal, цього разу Трамп надав Гегсету слово у числі перших. Та пожартував над "статусом" останнього.
Передає УНН із посиланням на CNN.
Деталі
Трамп пожартував з Гегсета, на засіданні Кабінету міністрів у Білому домі.
Я можу почати з Піта зліва, тому що він найменш суперечлива людина в моєму кабінеті
Дружньо поплескавши Гегсета по спині, Трамп додав: "Вони не знають, наскільки він хороший", повідомляє CNN.
Нещодавно в інтерв'ю виданню The Atlantic, Дональд Трамп заявив, що якість роботи Гегсета "безпечна". Відповідне питання не є дивовижним у світлі нещодавньої критики, що Гегсет обговорював військові плани в другому груповому чаті Signal, в якому брали участь його дружина та брат.
Нагадаємо
Піт Гегсет встановив Signal на комп'ютер в секретному приміщенні Пентагону. Це дозволило йому спілкуватися з особами за межами військового штабу, обходячи обмеження зв'язку.
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