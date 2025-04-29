"Він у безпеці". Трамп про "звільнення" Гегсета з посади очільника Пентагону після витоку планів у Signal
Київ • УНН
Президент Трамп підтвердив розмову з міністром оборони Пітом Гегсетом після витоку військових планів. Трамп запевнив, що Гегсет залишиться на своїй посаді попри інцидент.
Президент Дональд Трамп підтвердив, що мав розмову з міністром оборони США Пітом Гегсетом після інциденту з витоком військових планів у Signal та зазначив, що він залишиться на своїй посаді. Про це він сказав в інтерв'ю The Atlantic, передає УНН.
Деталі
Журналіст зауважив, що Трамп великий прихильник Піта Гегсета, але за останні тижні він звільнив трьох провідних радників, змінив свого керівника апарату, створив студію макіяжу в Пентагоні, виклав плани атак у двох різних чатах Signal, у тому числі один із дружиною та особистим адвокатом.
На запитання, чи він говорив з ним про те, як усе налагодити, Трамп відповів, що так, це було.
Піт пережив важкі часи. Я думаю, що він візьме себе в руки. Я думаю, що він розумний хлопець. Він талановитий хлопець. У нього багато енергії. Він дуже постраждав від цього. Але я розмовляв з ним, позитивно, але я розмовляв з ним
На запитання, чи Гегсет залишиться на посаді, Трамп сказав: "Так, він у безпеці".
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Контекст
Раніше Reuters повідомляло, що міністр оборони США Піт Гегсет поділився подробицями березневого нападу на пов'язаних з Іраном єменських хуситів у групі повідомлень, до якої входили його дружина, брат і особистий адвокат.
Також NPR повідомляло, що Білий дім шукає нового главу Пентагону замість Піта Гегсета, якого звинуватили у тому, що він поділився подробицями березневого нападу на пов'язаних з Іраном єменських хуситів у групі повідомлень, до якої входили його дружина, брат і особистий адвокат.
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