"Він у безпеці". Трамп про "звільнення" Гегсета з посади очільника Пентагону після витоку планів у Signal

$41.740.01
47.390.01
ukenru
Будівництво метро на Виноградар: забудовник відповів, чи вплине на темпи прорив труби
Ексклюзив
09:35 • 44 перегляди

Будівництво метро на Виноградар: забудовник відповів, чи вплине на темпи прорив труби

08:02 • 14113 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

07:23 • 22228 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

Ексклюзив
07:19 • 23209 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес

06:48 • 23506 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

28 квітня, 18:27 • 27612 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України

Ексклюзив
28 квітня, 14:20 • 56112 перегляди

Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми

Ексклюзив
28 квітня, 14:15 • 58241 перегляди

На ділянці будівництва метро на Виноградар стався прорив водопровідної труби – Автострада

Ексклюзив
28 квітня, 14:07 • 42370 перегляди

"Її все влаштовує": експерт пояснив, чому Олена Дума блокує прийняття законопроєкту про реформу АРМА

28 квітня, 13:08 • 35566 перегляди

Білий дім після пропозиції "перемир'я" путіна відповів: Трамп хоче постійного припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+19°
3м/с
28%
753 мм
Популярнi новини

У Києві через атаку росіян згоріла база відпочинку

28 квітня, 23:58 • 21952 перегляди

Артилеристи ЗСУ ефектно знищили російську САУ "Мста-С"

29 квітня, 02:17 • 18792 перегляди

В Україну повертається тепло: якою буде погода у вівторок

03:48 • 4442 перегляди

Атака росіян на Дніпропетровщину: загинула 12-річна дівчинка, багато поранених

04:52 • 10872 перегляди

Трамп припустив, що путін може довести ситуацію до того, що він стане на бік України

07:25 • 12083 перегляди
Публікації

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

08:02 • 14044 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

07:23 • 22155 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес
Ексклюзив

07:19 • 23139 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

06:48 • 23443 перегляди

Боротьба з корупцією обходиться Україні дорожче, ніж сама корупція? Цифри і кейси зі звіту НАБУ

28 квітня, 16:07 • 33914 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джо Байден

Марк Карні

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 22131 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 42241 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 41774 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 148700 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 62371 перегляди
Актуальне

Signal

F-16 Fighting Falcon

Eurofighter Typhoon

Нафта марки Brent

Truth Social

"Він у безпеці". Трамп про "звільнення" Гегсета з посади очільника Пентагону після витоку планів у Signal

Київ • УНН

 • 1652 перегляди

Президент Трамп підтвердив розмову з міністром оборони Пітом Гегсетом після витоку військових планів. Трамп запевнив, що Гегсет залишиться на своїй посаді попри інцидент.

"Він у безпеці". Трамп про "звільнення" Гегсета з посади очільника Пентагону після витоку планів у Signal

Президент Дональд Трамп підтвердив, що мав розмову з міністром оборони США Пітом Гегсетом після інциденту з витоком військових планів у Signal та зазначив, що він залишиться на своїй посаді.  Про це він сказав в інтерв'ю The Atlantic, передає УНН.

Деталі

Журналіст зауважив, що Трамп великий прихильник Піта Гегсета, але за останні тижні він звільнив трьох провідних радників, змінив свого керівника апарату, створив студію макіяжу в Пентагоні, виклав плани атак у двох різних чатах Signal, у тому числі один із дружиною та особистим адвокатом.

На запитання, чи він говорив з ним про те, як усе налагодити, Трамп відповів, що так, це було.

Піт пережив важкі часи. Я думаю, що він візьме себе в руки. Я думаю, що він розумний хлопець. Він талановитий хлопець. У нього багато енергії. Він дуже постраждав від цього. Але я розмовляв з ним, позитивно, але я розмовляв з ним

- заявив Трамп.

На запитання, чи Гегсет залишиться на посаді, Трамп сказав: "Так, він у безпеці".

Міністр оборони США Гегсет встановив додаток Signal на офісному комп’ютері в Пентагоні - ЗМІ24.04.25, 17:55 • 7540 переглядiв

Контекст

Раніше Reuters повідомляло, що міністр оборони США Піт Гегсет поділився подробицями березневого нападу на пов'язаних з Іраном єменських хуситів у групі повідомлень, до якої входили його дружина, брат і особистий адвокат.

Також NPR повідомляло, що Білий дім шукає нового главу Пентагону замість Піта Гегсета, якого звинуватили у тому, що він поділився подробицями березневого нападу на пов'язаних з Іраном єменських хуситів у групі повідомлень, до якої входили його дружина, брат і особистий адвокат.

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація26.03.25, 18:24 • 221882 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Signal
Піт Хегсетх
Пентагон
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Іран
Ємен
Brent
$63.65
Bitcoin
$95,035.20
S&P 500
$5,504.44
Tesla
$281.00
Газ TTF
$30.90
Золото
$3,321.69
Ethereum
$1,830.95