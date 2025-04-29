"Он в безопасности". Трамп об "увольнении" Хегсета с должности главы Пентагона после утечки планов в Signal

Президент Дональд Трамп подтвердил, что разговаривал с министром обороны США Питом Гегсетом после инцидента с утечкой военных планов в Signal, и отметил, что он останется на своей должности. Об этом он сказал в интервью The Atlantic, передает УНН.

Журналист заметил, что Трамп большой поклонник Пита Гегсета, но за последние недели он уволил трех ведущих советников, сменил своего руководителя аппарата, создал студию макияжа в Пентагоне, изложил планы атак в двух разных чатах Signal, в том числе один с женой и личным адвокатом.

На вопрос, говорил ли он с ним о том, как все наладить, Трамп ответил, что да, это было.

Пит пережил тяжелые времена. Я думаю, что он возьмет себя в руки. Я думаю, что он умный парень. Он талантливый парень. У него много энергии. Он очень пострадал от этого. Но я разговаривал с ним, позитивно, но я разговаривал с ним