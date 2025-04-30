Трамп пошутил над Гегсетом: "наименее противоречивый" чиновник в Белом доме
Киев • УНН
На заседании кабинета Трамп назвал Гегсета "наименее противоречивым человеком". Ранее Гегсет обсуждал военные планы в чате Signal, где были его жена и брат.
Представители кабинета Трампа отчитываются перед президентом США о достижениях в отдельных ведомствах. На фоне последствий скандала с военными планами США в чате Signal, в этот раз Трамп предоставил Гегсету слово в числе первых. И пошутил над "статусом" последнего.
Передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Трамп пошутил с Гегсета, на заседании Кабинета министров в Белом доме.
Я могу начать с Пита слева, потому что он наименее противоречивый человек в моем кабинете
Дружески похлопав Гегсета по спине, Трамп добавил: "Они не знают, насколько он хорош", сообщает CNN.
Недавно в интервью изданию The Atlantic, Дональд Трамп заявил, что качество работы Гегсета "безопасна". Соответствующий вопрос не является удивительным в свете недавней критики, что Гегсет обсуждал военные планы во втором групповом чате Signal, в котором участвовали его жена и брат.
Напомним
Пит Гегсет установил Signal на компьютер в секретном помещении Пентагона. Это позволило ему общаться с лицами за пределами военного штаба, обходя ограничения связи.
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